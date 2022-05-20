Cem Yılmaz Netlix ile yeni anlaşmasını böyle duyurdu

Cem Yılmaz'dan yeni bir Netflix duyurusu geldi.





Erşan Kuneri dizisiyle söz konusu dijital platform üzerinden izleyicisiyle buluşan ünlü isim, dizinin yeni sezonu için de anlaşmaya varıldığını ifade etti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi 'Erşan Kuneri', 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu. Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de oldu. Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi 'Erşan Kuneri', 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu. Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

"Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2.Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız."





Son olaral Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, dizinin 2. sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını duyurdu.Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.