Samanyolu Haber /Medya / Cem Yılmaz Netlix ile yeni anlaşmasını böyle duyurdu /20 Mayıs 2022 19:22

Cem Yılmaz Netlix ile yeni anlaşmasını böyle duyurdu

Merakla beklenen dizisi Erşan Kuneri için Netflix'te izleyicisinin karşısına çıkan Cem Yılmaz, dizinin ikinci sezonu için de anlaşmaya varıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Cem Yılmaz'dan yeni bir Netflix duyurusu geldi.

Erşan Kuneri dizisiyle söz konusu dijital platform üzerinden izleyicisiyle buluşan ünlü isim, dizinin yeni sezonu için de anlaşmaya varıldığını ifade etti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cem Yılmaz’ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu Netflix dizisi 'Erşan Kuneri', 8 bölümlük ilk sezonuyla 13 Mayıs'ta izleyicilerle buluştu. Diziyi beğenenler kadar, eleştirenler de oldu.

Son olaral Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, dizinin 2. sezon çekimlerinin haftaya başlayacağını duyurdu.

Ünlü komedyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Müjde ! ERŞAN KUNERİ 2.Sezon haftaya hemen çekiyoruz. Salı günü yayındayız."


Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın sevilen filmi GORA ile birlikte giren 'Erşan Kuneri' karakteri, filmde çok ufak bir rolü olmasına rağmen çok sevilmiş ve zamanla bir efsaneye dönüşmüştü. Bundan bir süre öncesinde ise ünlü komedyenin hayranları nihayet hayallerine kavuşmuş; Yılmaz, Erşan Kuneri odaklı bir dizinin geleceğini müjdelemişti.

13 Mayıs akşamı ise Erşan Kuneri, yıllar süren bekleyişin ardından sonunda kendi yapımına kavuştu. Erşan Kuneri’nin 8 bölümlük ilk sezonu, popüler internet yayın platformu Netflix’te yayımlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cem Yılmaz Netlix ile yeni anlaşmasını böyle duyurdu Sonraki Haber >>

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

AKP'nin kalesinde Binali Yıldırıma tepki

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Ünlü teknik adamdan taraftara tekme

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Cevheri Güven, SADAT hakkında anlatılmayan gerçekleri anlatıyor

Elektrikli scooter alev alev yandı

Elektrikli scooter alev alev yandı

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Türkiye’de SADAT gibi başka özel askeri şirketler de var

Karısı ölümünü çekti!

Karısı ölümünü çekti!

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Zelenski'den Cannes Film Festivali'nde Sürpriz Konuşma

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ndan Meclis’te şarkılı protesto

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

NTV'nin ünlü sunucusu 39 yaşında öldü

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu

Galatasaray'dan Hakan Şükür'süz UEFA şampiyonluğu videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:40:38