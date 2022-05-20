Ilıcalı'dan Fenerbahçeli futbolcuyla ilgili yeni açıklama

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, devre arasında Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için açıklamada bulundu.Ilıcalı, yaptığı açıklamada İranlı futbolcunun takımda kalacağını söyledi. "Allahyar, bir mücevherin bir parçası gibi" sözlerini kullanan Acun Ilıcalı, "Allahyar, bizim mücevherimiz. Çok yetenekli bir futbolcu ve gelişiyor. Daha önce de söylediğim gibi Allahyar, yeni Muhammed Salah olabilir. Şu an için söylemiyorum, gelecekte olabilir. Büyük bir tutkusu ve yeteneği var" dedi.20 yaşındaki futbolcu için açıklamalarını sürdüren Acun Ilıcalı, "Sahaya baktığınız zaman, herkesten daha hızlı bir futbolcu görüyorsunuz. PlayStation'da, hızlı bir oyuncuyu en iyi olduğunu düşündüğünüz pozisyona koyarsınız, Allahyar, benim için o futbolcu. Tabii ki daha gelişmesi gerekiyor ama taraftarımıza baktığımızda onun için tezahürat yapıyorlar ve onu motive ediyorlar. Allahyar, şu an takımda çok mutlu" ifadelerini kullandı.