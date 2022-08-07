Cemal Enginyurt ile ilgili yeni gelişme

Evrensel'de yer alan habere göre Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de programlar yapan Latif Şimşek, TV100’de naklen yayınlanan "Gündeme Dair" programında tartıştı. Enginyurt'un koruması Latif Şimşek'i darbetti. Savcılık, Enginyurt ve koruması hakkında soruşturma başlattı. Şimşek'i darbeden Emrah T. tutuklandı.





Programda eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kobane eylemleri davasındaki, "Eğer yaptıklarımız suç ise suç ortağımız AKP’dir. Erdoğan neden sanık sandalyesinde yok? Biz yargılanıyorsak AKP’liler de yargılanmalı" sözlerini hatırlattı. Yarkadaş, çözüm sürecindeki söz ve eylemlerin yargılanamayacağına dair kanun çıkarıldığı söyledi.



Yargı bağımsızlığı ve yargıdaki sorunlarla ilgili tartışma üzerine Latif Şimşek, "Farz et ki Çiğdem Mater'le ilgili (Gezi davasında) yanlış karar verildi. Kaç tane böyle yanlış karar gösterebilirsin? Gezi davasıyla ilgili konular, HDP'yle ilgili konular... Bir gün de çıkın deyin ki, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki Ahmet efendi, haksız yere ya da iftira atıldığı için şu cezayı aldı. Verdiğiniz örnekler üçü, beşi, onu geçmez. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yla ilgili yargı süreci devam ediyor. Ben de istiyorum yargı adil bir şekilde kararını versin. Türk yargısı ne karar verirse herkes saygı duyacak. Bu işin istinafı var, Yargıtay'ı var, Anayasa Mahkemesi var. Herkes saygı duyacak kardeşim. Bu ülkenin hakimini de savcısına da istihbaratını da bu kadar küçümseyemezsiniz" dedi.



Bu sözlerin ardından Cemal Enginyurt, "Bırakın savunmayı. Polis de bizim devlet de bizim. Bırakın bu işleri" karşılığını verdi.



Şimşek'in de "Sen bırak bu işleri" diyerek yanıt vermesi üzerine Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Şimşek, "Sen bana bırak diyorsun da ben bırak deyince ne olacak" dedi.



Gerginliğin üzerine naklen yayına ara verildi. Bu sırada Enginyurt'un koruması Şimşek'i darbetti.



Yayına tekrar geçilmesinin ardından açıklama yapan programın sunucusu Pınar Işık Ardor, "Gerçekten çok üzüntülü bir olay yaşadık. Öncelikle TV100 yönetimi, tüm ekip arkadaşlarımız ve kendim dahil olmak üzere bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir, insanlar birbirleriyle anlaşamayabilirler. Tartışma programlarını da bu yüzden yapıyoruz. Ancak şiddete yönelen görüntülere şahitlik ettiniz. Arkasından daha da kötü görüntüler yaşadık stüdyoda. Cemal Enginyurt’un koruması… Konu yargıya intikal ettirildi. Latif Şimşek de biraz kendine geldikten sonra yayına gelecek. Çünkü darp da edildi. Şiddetle kınıyoruz” diye konuştu.



Ardor, daha sonra Şimşek'in yayına katılamayacağı ve darp raporu alacağını belirtti.

