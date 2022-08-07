Samanyolu Haber /Gündem / AFAD’dan dokuz il için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı /07 Ağustos 2022 21:33

AFAD’dan dokuz il için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) Ankara, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın, Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yağışların, pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı kaydedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazar günü öğle saatlerinden itibaren, Ankara il genelinde, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor” denildi.
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