Ukrayna’dan tahıl alacak gemi İstanbul’dan hareket etti

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırısı sonrasında sekteye uğrayan tahıl arzının iyileştirilmesi için Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri arasında varılan 'Tahıl Koridoru' anlaşması kapsamında Ukrayna’dan tahıl alması planlanan Liberya bandralı ‘Osprey S’ isimli geminin İstanbul’dan hareket ettiği belirtildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Liberya bandralı ‘Osprey S’ isimli gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin kontrolünün ardından tahıl almak üzere İstanbul’dan Ukrayna’ya hareket etti. Liberya bandralı ‘Osprey S’ isimli gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin kontrolünün ardından tahıl almak üzere İstanbul’dan Ukrayna’ya hareket etti.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan ‘Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi’ kapsamında Ukrayna’dan tahıl almak için yola çıkmak üzere gelen Liberya bandralı ‘Osprey S’ gemisi, İstanbul’un kuzeyine demirledi.Geminin seyrini takip eden Müşterek Koordinasyon Merkezi görevli heyeti gemiyi denetledi. Heyet, denetimlerini tamamlamasının ardından botla ayrılarak Rumelifeneri Limanı’na döndü.Kontrolleri tamamlanan boş gemi, tahıl almak üzere Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na hareket etti.