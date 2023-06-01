Samanyolu Haber /Spor / Cengizhan Şimşek hakkında karar verildi /01 Haziran 2023 22:12

Cengizhan Şimşek hakkında karar verildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'nun, Başpehlivan Cengizhan Şimşek hakkında verildiği karar açıklandı.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Başpehlivan Cengizhan Şimşek hakkında verilen kararı duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada güreşçi Cengizhan Şimşek’in Türkiye Dopingle Mücadele mevzuatı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu’nun kararı gereğince 9 Mart’tan itibaren bir yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı. Bu karara uymadığı belirtilen Cengizhan Şimşek’in 10 Mart’tan geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği duyurdu.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Anılan süre içerisinde hak mahrumiyeti cezası bulunmasına rağmen müsabakalara katılması nedeniyle infaz edilemeyen cezasının 10 Mart tarihinden itibaren tekrar işleme konulması yönünde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından federasyonumuza yapılan yazılı talep, federasyonumuz Disiplin Kurulu tarafından değerlendirildi. Sporcu Cengizhan Şimşek’in 10 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay 15 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir. Buna göre sporcu Cengizhan Şimşek, 26 Haziran tarihine kadar yapılacak CW Enerji 2023 Türkiye Yağlı Güreş Ligi dahil olmak üzere, Kocaeli Sekapark Yağlı Güreşleri ve Şahinbey Belediyesi Yağlı Güreşleri’ne katılamayacak, 26 Haziran’dan itibaren 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri dahil tüm organizasyonlara katılma hakkına sahip olacaktır. Söz konusu Disiplin Kurulu kararı sporcuya ve konunun diğer muhataplarına tebliğ edilecektir. Kararın sporcu ve Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun temyiz başvurusuna açık olduğu kamuoyu tarafından unutulmamalıdır.”
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