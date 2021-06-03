Çevik Kuvvet polisi Katar yolunda

Türkiye ile Katar arasında "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği" konulu niyet mektubu; 31 Ekim 2019 tarihinde, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Katar Teslim ve Teberru Yüksek Kurulu Güvenlik Komitesi Tuğgeneral İbrahim Khalil Al Mohannadi arasında imzalandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niyet Mektubu'nun onaylanması için 7 Ocak 2020'de Meclis'e sunuldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Niyet Mektubu'nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini 17 Ocak 2020 tarihinde sundu.





Niyet Mektubu'nun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, dün, AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığındaki Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülerek, kabul edildi.





'Tedbirlerin alınmasında iş birliği'





Komisyon toplantısında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, niyet mektubunun; 2022 Dünya Kupası hazırlıklarında güvenlik alanındaki iş birliğini güçlendirme amacıyla imzalandığını söyledi. Kıran, "Hedefimiz, her iki ülkenin ev sahipliği yaptığı büyük çaplı uluslararası organizasyonlarında güvenlik iş birliğimize dair hukuki bir çerçeve oluşturmak. Böylece, büyük çaplı organizasyonlar gerçekleştirilirken suç ve terörle mücadele tedbirlerinin alınmasında iş birliği yapılacak" dedi.





'Katar heyeti detaylar için Türkiye'de'





Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Utku Çakırözer ve Yunus Emre “anlaşma kapsamında hangi kuvvetlerin gideceğini”, “anlaşmanın detaylarını” ve “bu anlaşmaya benzer bir anlaşmanın daha önce imzalanıp imzalanmadığını” sordu.





Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "Aslında niyet beyanı sonrası yüce Meclisimiz takdir eder, kabul ederse, bu niyet beyanının uygulanmasıyla ilgili bir protokol ve anlaşma da müzakere edilecek. Hatta bugünlerde Katar heyeti de ülkemizde bu anlaşma detaylarının müzakeresini yapıyorlar" dedi.





Kıran, "Bu uygulama protokolü ile ilgili detaylar, bu anlaşma kapsamında ele alınacak ve bu kapsamda aslında polis kuvvetlerimizin bu organizasyonda Katar'a yardımcı olması, Katar'la iş birliği içiresine girmesi öngörülüyor. Sayısı, uygulaması, içeriği, kapsamı niyet beyanı kabul edildikten sonra uygulama protokolleri ile tekrar ele alınacak" dedi.





'Protokol Meclisimize arz edilecek'





Çakırözer, Meclis’teki onay sürecinin devam ettiği bir anlaşmanın detayları ile ilgili müzakere yürütülmesine tepki gösterdi.





Bunun üzerine Kıran, “Yüce Meclisimizin iradesine herhangi bir saygısızlık veya kasıt asla haddimiz olamaz. Bu protokolde hepsi detaylandırılıp yüce Meclisimize tekrar arz edilecek” dedi.





Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, şu değerlendirmeyi yaptı:





''Niyet beyanı gelmiş, Dışişleri Bakanlığı yetkileri; ‘Ankara’da Katar heyeti var’ diyorlar. Bu doğru değil Meclis'te onay çıkmamış, siz müzakere yapıyorsunuz. Bunun aynısı 1 Mart tezkeresi sırasında yaşandı, hazırlık yapıldı, sonra Meclis ‘olmaz’ dedi





Katar ile yapılan her türlü anlaşmanın şeffaflık içinde olması gerekir, bir belirsizlik var. Tank palet fabrikası veriliyor, ne olduğu belli değil. Hibe uçak geliyor, niye olduğu belli değil Sermaye piyasasından hisseler veriliyor, belli değil. İlişkilerin iyi olmasını isteriz, ama şeffaf bir şekilde paylaşılması lazım. Burada da büyük soru işaretleri varken, belirsizlikler varken, niyet mektubuna şerh koyacağız





Meclis’ten geçtikten sonra önümüze, Katar'a çevik kuvvet polisi gitmesi için tezkere gelecek gibi görünüyor. Kamuoyunun en geniş şekilde aydınlatılması için tartışmaya devam edeceğiz.”