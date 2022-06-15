Cezaevindeki SBK, Zoom toplantılarından şirketlerini yönetiyor

ABD’nin “vergi kaçırma, evrakta sahtecilik, yalan beyan” gibi suçlarla Avusturya’da 19 Haziran 2021'de tutuklattığı ve 225 yıl hapsini talep ettiği SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın iade süreciyle ilgili son viraja girilirken, Korkmaz’ın cezaevi hayatının ayrıntılarına ulaşıldı.







Wels Mahkemesi'nin kararını bozan ve “ABD'nin iade başvurusunda esasa girilmesine gerek yoktur. Dosya ile ilgili kararı Adalet Bakanlığı verecek“ kararını veren Linz Eyalet Mahkemesi, dosyayı Adalet Bakanlığı'na iletmişti. Şimdi ise ABD ile ek yazışmalar yapılmaya başlandı.





Avusturya’daki cezaevi hayatı yakında bitecek olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye ile ABD arasında adeta satranç oynuyor.





ABD İLE YAZIŞMA, TÜRKİYE’DEN LOBİ

Mahkeme, Türkiye’nin iade talebini hukuka uygun bulmuştu ama Linz Mahkemesi’nin son kararı bunu da kaldırdı ve Avusturya Adalet Bakanlığı’nın elini tamamen serbest bıraktı.





Sezgin Baran Korkmaz ise sözlü olarak “Türkiye’ye gidebileceğini” söylemesine rağmen, resmen bunu kabul ettiğini hiçbir zaman açıklamadı. Yani durum halen belirsizliğini koruyor. İki hafta içinde durumun netleşmesi beklenirken, Türkiye ise Adalet Bakanlığı nezdinde lobi yapmaya çalışıyor.





ZOOM’DAN ŞİRKETLERİNİ YÖNETİYOR

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Sezgin Baran Korkmaz, Lüksemburg'daki şirket merkezi ile haftada iki kez Zoom üzerinden görüşme hakkı da kazandı. Korkmaz’ın Avusturya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerindeki otellerini, yatırımlarını böyle idare etmeye çalıştığı ortaya çıktı.





Korkmaz'ın tutuklu kaldığı yerde ilginç gelişmeler de yaşanıyor.





SBK'yi Avusturya'da kara para, resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle tutuklatan ABD'li Savcılar, iki kez Wels Başsavclığı'na başvurdu ve Sezgin Baran Korkmaz ile görüşmek istedi. Ancak bu talepleri reddeden Korkmaz “Şu aşamada hiçbir ABD'li yetkili ile görüşmeyeceğim“ cevabını verdi.





319 KİŞİ GÖRÜŞMEK İSTEDİ…

Yaklaşık bir yıldır Wels’te gözaltında tutulan Korkmaz ile 319 kişi kendisiyle görüşmek için başvurdu. Ancak birinci derece yakınları ve avukatlarının dışında sadece 14 kişi ile görüşmeyi kabul etti. İsimleri bilinmiyor ama aralarında Türkiye'den de bazı temsilcilerinin olduğu düşünülüyor.





TUTUKLULARA YARDIM EDİYOR

Avusturya'da çok sayıda Türk tutuklu ve mahkum bulunuyor. Korkmaz da Wels'teki Türk tutuklu ve diğerlerine mümkün olduğunca maddi yardım yapıyor.





Sezgin Baran Korkmaz'ın siparişi ile Wels'teki cezaevine her gün iki gazete geliyor. İki gazetenin de Avrupa'da yayınlanan Türk gazeteleri olması dikkati çekiyor. Korkmaz, gazeteleri okuyor ve sonra diğer Türk tutuklularla paylaşıyor.





Korkmaz, cezaevinde mini bir kütüphane oluşturdu ve 48 adet müzik CD'si sipariş etti. Savcılığın izin verdiği listede Türk Halk Müziği ve Türkçe Pop müzik albümleri yer alıyor.