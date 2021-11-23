Samanyolu Haber /Sağlık / Cezaevlerinde korona izni 6 ay uzatılacak /23 Kasım 2021 20:25

Cezaevlerinde korona izni 6 ay uzatılacak

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin pandemi izinleri kasım ayı sonu itibariyle sona eriyordu. Yaklaşık 90 bin hükümlünün izinlerinin uzatılması için Meclis'te grubu olan partiler uzlaştı.

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Meclis’te görüşülen yargı paketi kapsamında hükümlülerin korona izinlerinin uzatılması için önerge verilecek. Teklifin bu hafta içerisinde kanunlaşması bekleniyor.

ÖZKOÇ: İZİNLER TÜM PARTİLERİN MUTABAKATIYLA UZATILACAK

Hazırlanan önergeye AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Akçay imza attı. Önerge kabul edildiğinde hükümlülerin korona izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılmış olacak.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP’li Özkoç, “Covid-19 gerekçesiyle izne gönderilen mahpusların izin süresi tüm partilerin mutabakatıyla uzatılacak” dedi. 
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