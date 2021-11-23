Samanyolu Haber /Sağlık / Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçları açıklandı /23 Kasım 2021 20:17

Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçları açıklandı

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği corona virüsü aşısının 12-15 yaş arasındaki gençler üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

SHABER3.COM

Pfizer ile Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu Almanya merkezli BioNTech’in geliştirdiği corona virüsünün gençler üzerindeki etkisini gözler önüne seren en kapsamlı araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.Yapılan açıklamada Covid-19 aşısının 12-15 yaşları arasındaki gençlerde yüzde 100 etkili olduğu duyuruldu.

2.228 gencin katıldığı bu uzun dönemli araştırmada ikinci dozdan sonra dört aya kadar gençlerin sağlıkları mercek altına alındı. Yetkililer bu araştırmanın ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne gönderileceğini de aktardı.

“TEKRAR KANITLIYOR”

Araştırmanın Kasım 2020 ile Eylül 2021 arasında gerçekleştirildiğini açıklayan yetkililer cinsiyetten, kronik rahatsızlıklardan ya da etnik kökenden bağımsız olarak aşının yüzde 100 etkili olduğunu açıkladı. Öte yandan ikinci dozdan sonra herhangi bir ciddi yan etki ve sağlık sorunu görülmediği de belirtildi.

Testlerde plasebo yapılan çocuklardan 30’unda semptom gösteren enfeksiyon tespit edildiği de belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “Bu Covid-19 aşısının 12-15 yaş arasındaki bireylerde etkili ve güvenli olduğunu gösteren ilk ve tek uzun vadeli araştırma” dedi.

Şahin, “Klinik testlerden ve gerçek dünyadan elde ettiğimiz verilerle güçlendirerek Covid-19 aşısının gençlerde ve yetişkinlerde etkisini ve güvenli olduğunu tekrar kanıtlıyor” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pfizer/BioNTech aşısının uzun dönem sonuçları açıklandı Sonraki Haber >>

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:29