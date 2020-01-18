CHP: 'AKP'liler yalan söylemek için yarışıyorlar'

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Cahit Özkan tarafından dile getirilen, "Kanal İstanbul’un güzergahı olabilecek bölgenin tamamında CHP’lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve kapattıklarını biliyoruz" iddiasına cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sadece yalan söylemek değil en büyük yalanı söylemek AKP yöneticileri arasında bir yarışa döndü. Trol oscarlarını almak için ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.







Gürsel Tekin, "Sayın Grup Başkanvekili temelsiz, delilsiz iddialarla gündemi meşgul etmesin. Varsa bir belgesi ortaya koysun, kimmiş o Kanal İstanbul çevresinde arazi alan CHP’liler herkes görsün" diye konuştu.





Tekin, "Birazcık utanma, birazcık bu millete saygıları olsa bu kadar büyük iftiraları attıktan sonra milletin kendileri hakkında ne dediğini düşünerek susarlar. O yetilerini de kaybetmiş durumdalar. Gerçeklikle bağını tamamen kopartan AKP halkla da bağını kopartmış durumda. O yüzden yapılacak ilk seçimde gidecekler, yerine bu ülkeyi seven, dürüst, ahlaklı bir hükümet kurulacak" dedi.