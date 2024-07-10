CHP’de değişime geri sayım: Milletvekilliğine dönem sınırı geliyor

CHP yönetimi Sivas Kongresi'nin yıldönümünü 4 Eylül'de Sivas'ta etkinliklerle kutlayacak. 6-9 Eylül'de de aynı kentte Tüzük Kurultayı toplanacak. 5 Eylül'de Ankara'da 81 ilden temsilcilerin katılımıyla yapılacak Tüzük Komisyonu, değişiklik önerileri son şeklini vererek kurultaya sunacak.





CHP kaynakları, kurultayda en yoğun mesainin, milletvekili ve belediye başkanlarına yönelik dönem sınırı ile her kademede ve her koşulda adayların ön seçim ile belirlenmesi ve aktif üyelik konularında yaşanacağını ifade ediyor. CHP kurmayları, 60 olan Parti Meclisi üye sayısının 80’e çıkarılması yönündeki önerinin de kurultay gündemine gelebileceğini dile getiriyor.





BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP'de, 6-9 Eylül tarihlerinde Sivas'ta yapılacak tüzük kurultayı için çalışmalar sürüyor.1-20 Nisan tarihleri arasında üyelerden tüzük değişikliğine yönelik alınan önerileri alan CHP yönetimi tüzük kurultayının erteleneceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunuyor.CHP Genel Merkezi’ne tüzük değişikliğiyle ilgili iletilen tüm önerilerin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden sorumlu birim tarafından dikkatle incelendiğini belirtiliyor.Edinilen bilgiye göre, CHP’de, “Güçlü genel sekreterlik” modeline dönüş de konuşuluyor. CHP kaynakları, güçlü genel sekreterlik modeli ile “Partinin iç işleyişi ile Genel Başkanı meşgul etmeyen bir model” uygulanabileceğini savunuyor.