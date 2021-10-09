CHP’den 16 bin KHK’lının katılımıyla KHK raporu: Çözüm önerecek

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin KHK sorununa ilişkin kapsamlı bir rapor hazırladıklarını açıkladı. CHP’nin KHK’lılarla buluşmak için 35 ilde gerçekleştirdiği toplantılar ile 16 bin KHK’lının katıldığı bir ankete göre hazırladığı raporda KHK sorununun çözümüne dair bölüm de olduğunu söyledi.





Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir’e konuşan Gülizar Biçer Karaca, KHK, KHK’lılar, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ve adil yargılanma hakkına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.





Karaca, CHP’nin KHK çalışmasının “15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz’da ilan edilen sivil darbe sonucunda ihraçların başlamasıyla genel başkanımızın talimatıyla kurulan komisyon ile başladığını” belirterek, 2018 seçim beyannamelerinde KHK’lılara ilişkin CHP’nin neler yapacağnın yazılı olduğunu söyledi.





OLMAYAN KIZI İHRAÇ NEDENİ





KHK’lılara ilişkin bilgiler veren CHP’Lİ Gülizar Biçer Karaca, “Bir arkadaşımız, ‘Benim ihracım, kızımı okula göndermişim’ dedi. ‘Hangi okula gönderdiniz’ dedim. ‘Ben evli değilim ve kızım yok’ dedi. Hakkında dava açılmamış. Hakkında dava açılsa belki de kızının olmadığı bir şekilde ispat olacak. Ama bu kişi olmayan kızından dolayı ihraç. Bir kişi ihraç ediliyorsa, hakkında kesinleşmiş yargı kararı olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.





‘MASUMİYET KARİNESİ YOK, SUÇLULUK KARİNESİ VAR’





“Eğer bu insanlar gerçekten ihracı gerektirecek bir terör örgütü ile irtibatlı ise buyurun yargılayın” diyen Karaca, şöyle devam etti: “Bizim hukukumuzda masumiyet karinesi vardır. Masumiyet karinesi yok, suçluluk karinesi var. ‘Sen suçlusun, masum olduğunu ispat edeceksiniz’ deniyor. Deliller toplanmıyor. Kişiler hakkında dava açılmıyor. Bir vatandaş dedi ki, ‘Ben görevime iade falan istemiyorum. Ben iade-i itibar istiyorum. Alnıma sürülen terörist lekesinin kaldırılmasını istiyorum’ dedi.”





‘ÇOK ÖTEKİLEŞTİRİLMİŞLER’





Ailelerle beraber 3-4 milyon civarında bir kitleden bahsettiklerini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “16 bin KHK’lının katıldığı bir anket de yaptık. Ulaşamadığımız kitleler de olabilir diyerek, bir anket yaptırdık. ‘KHK’lı olmadan önceki durumları ve bugünkü bakış açıları; hem siyasete hem hükümete hem devlete hem topluma’. Çok ötekileştirilmişler” dedi.





RAPOR YAZILIYOR







“Ayın 12’sinde Diyarbakır, 13’ünde Van, 14’ünde Malatya, bir sonraki hafta Trabzon, Samsun, bir sonraki hafta Kayseri. Dokuz ilde daha yapacağız. Raporu yazmaya başladık. Anketi de ekleyeceğiz. Çözüm önerileri olacak. Neler yaşadıkları olacak. En azından belki raporu okurlar da bu yaşanan sivil ölüme, hukuksuzluğa dur diyecek bir irade ortaya koyabilirler.”