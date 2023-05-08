Samanyolu Haber /Politika / CHP’den Ali Yeşildağ açıklaması: Savcılar gereğini yapmalı /08 Mayıs 2023 20:12

CHP’den Ali Yeşildağ açıklaması: Savcılar gereğini yapmalı

CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iş insanı Ali Yeşildağı'ın sosyal medyadan ortaya attığı iddiaları değerlendirdi.

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Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Malatya’da konteynerde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

“Türkiye’de pis kokular gelmiyor, lağım patlamış, ülkeyi kokular kaplamış” diyen Ağbaba şöyle konuştu:

“Erdoğan ailesinin en yakını, cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın iddialarını ibretle bu memleket izliyor. Tarım Bakanı’nın, tarım bakanlığını nasıl soyduğunu; ‘Tayyip ağabey' dediğinin Antalya Havalimanı’nda bir milyar dolara konduğunu; Binali Yıldırım'ın 25 liralık işi nasıl 500 liraya verdiğini ve nasıl paylaşıldığını anlatıyor.

Somut delillerle anlatıyor. Savcılara çağrı yapıyoruz. Mutlaka bu iddialar araştırılmalıdır. Bunun gereği mutlaka yapılmalıdır. Türkiye siyaseti bu kadar pisliği kaldırmaz. Ülke; siyasetin pisliğe bulaştığı, adeta lağıma düştüğü bir dönemi yaşıyor.

Antalya Havalimanı’ndan bir milyar dolar aldığı söyleniyor. Tarım Bakanı Mehdi Eker’in bakanlıkta şirket kurarak gelen fonları kendine aldığı iddiası var. Binalı Yıldırım ile ilgili iddialar belli. Türkiye maalesef bu pis kokulardan kurtulmak için gün sayıyor.

Umarım, tez zamanda 5 gün sonra yapılacak demokratik seçimlerde, Türkiye bu pisliklerinden kurtulur.  Siyasetin gündemi kirli bir dönemle karşı karşıya. Biz; pisliğe bulaşmadan, kirliliğe bulaşmadan yolumuza devam edeceğiz.”
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