Samanyolu Haber /Gündem / CHP’den geç kalmış Moskova ziyareti /30 Haziran 2024 22:34

CHP’den geç kalmış Moskova ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den Moskova ziyareti olacağına dair bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

CHP Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi.   Özgür Özel, önümüzdeki günlerde Avrupa, Rusya ve Çin'i ziyaret etmeyi planladığını vurguladı.  

Avrupa sosyalist partilerinin liderlerinin Bükreş'teki kongresine katılmayı planladığını belirten Özel, ancak toplantıların sadece Avrupa ile sınırlı olmadığını belirterek,  “Rusya'ya gideceğiz. Rusya Büyükelçisi ile şimdi konutlarında yemek yiyeceğiz. Putin'le görüşeceğiz. Çin'den davet aldık Çin'e gideceğiz. Brezilya'ya gideceğiz, Lula ile görüşeceğiz. Yani dünyada sol, sosyalist liderlerde de, Türkiye'nin yakında ilişki içinde olduğu liderlerle de görüşeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023'te Rusya'yı seçim kampanyası sırasında komplo kurmakla suçlamış ve "Türk devletinin üzerinden elinizi çekin" çağrısında bulunmuştu.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’na Rusya’dan gelen farklı davetlerede CHP tarafından cevap verilmemişti.

Türkiye’de 2024 baharında muhalefet partisi CHP, 20 yıl aradan sonra ilk kez yerel seçimlerde büyük başarı elde etmiş ve seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.
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