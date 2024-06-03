CHP heyeti kayyımın atandığı Hakkari'ye gidiyor: 'Halkının iradesinin yanındayız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hakkari'ye 'kayyım' atanmasına karşın yarın şehre gidiyor.







CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamalarda, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alınan DEM Parti Hakkari Eş Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine valinin 'kayyım' olarak Hakkari'nin başına getirilmesine tepki gösterdi.





Deniz Yücel, şehre gideceklerini belirterek şunları söyledi:





"Kayyum atamak, masumiyet karinesini yok saymak, henüz hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan seçilmiş Belediye başkanını doğrudan doğruya suçlu ilan etmektir. Biz şüphesiz, Hakkari halkının iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız.





Bu konu MYK toplantımızda görüşüldü ve MYK görevlendirmesiyle yarın, Genel Başkan yardımcımız Zeliha Aksaz Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavit ARI, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan PALA ile birlikte yarın Hakkari’ye gideceğiz. Bu antidemokratik uygulama ile ilgili incelemelerde ve temaslarda bulunacağız ve kamuoyunu bilgilendireceğiz."





NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne dün gece polisler tarafından baskın yapıldı.







Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı.







İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilen Belediye Başkanı Akış'ın "PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı" iddia edilerek Hakkari Belediyesi'ne kayyım atandığı belirtildi.





Açıklamada, 2014'ten bu yana devam eden "PKK üyeliği" davası gerekçe gösterilerek Akış'ın "geçici tedbir olarak" görevden alındığı ifade edildi.





Bakanlık, Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini kaydetti.



