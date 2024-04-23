CHP kazanınca bağışladıkları aracı geri istediler

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Ümraniye Belediyesi, önceki dönem AKP'de olan Oğuzlar Belediyesi'ne 5 Temmuz 2022 tarihinde çift kabinli bir kamyoneti hizmet amaçlı tahsis etti. Oğuzlar Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, ilçede seçimi CHP’nin kazanmasının ardından Ümraniye Belediyesi, tahsis ettiği aracı süresinin dolduğu gerekçesiyle geri çekti.



Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, hizmetin aksamaması açısından kamyonetin yerine yenisi bulunana kadar kalmasını istediklerini ancak Ümraniye Belediyesi yetkililerinin aracı apar topar götürdüklerini söyledi.



"Ümraniye Belediyesi’nin şaşkınlık veren tutumu bizleri üzmüştür" diyen Cebeci, "Herkes biliyor ki, seçimi AKP adayı kazansaydı söz konusu kamyonet geri alınmayacaktı. Millete hizmette ayrımcılık olmaz. Ancak görüyoruz ki, birileri hâlâ yandaş belediyecilik anlayışıyla ayrıştırmaya devam ediyorlar. Maalesef AKP’nin belediyecilik anlayışının özeti budur. Bu partizan anlayışı nefretle kınıyorum. Bu, ahlaki olarak da siyasi olarak da etik değil. Biz işimize bakacağız. Araç kapasitemizi artıracağız. Belediyemizi ve halkımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.