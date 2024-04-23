AKP'li Başkan, kendisini desteklemeyen 110 personeli sürgün etti

'Yönetim Bunu Yer Değişikliği Diye İlan Ediyor'





Elazığ Belediye Başkanı seçilen AKP’li Şahin Şerifoğulları'nın, yerel seçim sürecinde diğer adayları desteklediği iddia edilen 110 belediye personelini Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiği iddia edildi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, 'Yönetim bunu yer değişikliği diye ilan ediyor ama görev yeri değiştirilen personellerin çoğu Veteriner İşleri Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü’nde görevlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu listedeki arkadaşların birçoğu farklı siyasi düşünceye sahip kişiler. Saadet Partisi’nden, MHP’den, Yeniden Refah’tan hatta aday adaylık sürecinde Ak Partili olup mevcut başkanı değil de başka aday adaylarının sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş ya da o isimleri desteklemiş arkadaşlar da var. Belediye başkanı personelin siyasi fikri olamazmış gibi değerlendirip bu farklı tercihlerde bulunanları bu şekilde cezalandırıyor. Sayın başkanın bu tür hadiseleri var. Özellikle Ak Parti aday adaylığı sürecinde Ramazan Gürgöze, Ali Tekataş gibi isimleri destekleyen veya yakın akrabası olan Ak Partili personelleri de sürgün ettiler. Seçimi kazanır kazanmaz birçok personelleri farklı birimlere sürgün etmesi birilerine gözdağı veriyor. Ancak burada en büyük gözdağını cumhurbaşkanına veriyor. Çünkü cumhurbaşkanı balkon konuşmasında farklı fikirlere saygı göstereceklerini, halka tepeden bakmayacaklarını ifade etmişti. Buna rağmen belediye başkanının insanımıza verdiği gözdağının en büyüğünü sayın cumhurbaşkanına vermiş oluyor. Cumhurbaşkanın koymuş olduğu siyaset tarzını kendisinin benimsemediğini, ayrı bir yoldan gideceğini ifade etmiş oldu.''