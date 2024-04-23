Samanyolu Haber /Politika / AKP'li Başkan, kendisini desteklemeyen 110 personeli sürgün etti /23 Nisan 2024 08:07

AKP'li Başkan, kendisini desteklemeyen 110 personeli sürgün etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Elazığ Belediye Başkanı seçilen AKP'li Şahin Şerifoğulları'nın seçimde kendisi desteklemeyen 110 belediye personelini sürdüğü iddia edildi.

SHABER3.COM

Elazığ Belediye Başkanı seçilen AKP’li Şahin Şerifoğulları'nın, yerel seçim sürecinde diğer adayları desteklediği iddia edilen 110 belediye personelini Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiği iddia edildi.

'Yönetim Bunu Yer Değişikliği Diye İlan Ediyor'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Grup Sözcüsü Osman Cem Karahüseyinoğlu, 'Yönetim bunu yer değişikliği diye ilan ediyor ama görev yeri değiştirilen personellerin çoğu Veteriner İşleri Müdürlüğü, Arıtma Tesisleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü’nde görevlendirme yapıldığını görüyoruz. Bu listedeki arkadaşların birçoğu farklı siyasi düşünceye sahip kişiler. Saadet Partisi’nden, MHP’den, Yeniden Refah’tan hatta aday adaylık sürecinde Ak Partili olup mevcut başkanı değil de başka aday adaylarının sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş ya da o isimleri desteklemiş arkadaşlar da var. Belediye başkanı personelin siyasi fikri olamazmış gibi değerlendirip bu farklı tercihlerde bulunanları bu şekilde cezalandırıyor. Sayın başkanın bu tür hadiseleri var. Özellikle Ak Parti aday adaylığı sürecinde Ramazan Gürgöze, Ali Tekataş gibi isimleri destekleyen veya yakın akrabası olan Ak Partili personelleri de sürgün ettiler. Seçimi kazanır kazanmaz birçok personelleri farklı birimlere sürgün etmesi birilerine gözdağı veriyor. Ancak burada en büyük gözdağını cumhurbaşkanına veriyor. Çünkü cumhurbaşkanı balkon konuşmasında farklı fikirlere saygı göstereceklerini, halka tepeden bakmayacaklarını ifade etmişti. Buna rağmen belediye başkanının insanımıza verdiği gözdağının en büyüğünü sayın cumhurbaşkanına vermiş oluyor. Cumhurbaşkanın koymuş olduğu siyaset tarzını kendisinin benimsemediğini, ayrı bir yoldan gideceğini ifade etmiş oldu.''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li Başkan, kendisini desteklemeyen 110 personeli sürgün... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:32