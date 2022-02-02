Samanyolu Haber /Politika / CHP, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ‘Erdoğan belgesini’ paylaştı /02 Şubat 2022 07:59

CHP, Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği ‘Erdoğan belgesini’ paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup toplantısında üzerinde durduğu ve “Erdoğan’ın imzasının olduğu belgeleri arkadaşlarımız açıklayacak” dediği ihale hakkında raporun sayfası CHP tarafından paylaşıldı.

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Belge, CHP tarafından “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hızlı tren projesi ile ilgili AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğuna ilişkin dayanak aldığı ve Grup toplantısında da gösterdiği raporun sayfası” notuyla geçildi.

“Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi” hakkındaki belgede “Cumhurbaşkanlığı oluru ile” ifadeleri yer alıyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan ‘Kılıçdaroğlu yalan söylüyor, imzam yok’ diyor. Sen ihale komisyonunda değil ki talimat veren makamdasın. Görmediğim belgeyi konuşmam. Arkadaşlarım belgeleri tek tek açıklayacak, senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız” ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu yolsuzluk belgelerine ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıklamıştı.

iŞTE O BELGE;



Söz konusu belge şöyle:

”CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yolsuzluk iddialarında elde ettikleri belgeler hakkında konuşmuş ve “3 Nisan 2018’de bir ihale yapılır. Firmanın özelliği, gerçek bir ihale olması, yarışmaya girmesi ve kazanması. İç finansmanı kendisi karşılayacak. Beşli çete kazanmaz. İhale iptal edilir. Yeniden ihalaye çıkılır. Bu ihale kamuya açık değildir. 21 B’ye göre, olağanüstü hallerde yapılan bir olay. Ortada deprem, savaş, yangın yok. Adrese teslim ihaleyi vermek. Beşli çeteden birisine ikram edilir. Arada 6 milyar fark var. Zaman geçmiş biliyorum. Önemli bir ayrıntı var. Beşli çete adına yurtdışından para isterler. Kredi anlaşmasının kefili, sorumlusu hazinedir. Kamu borç yönetimi raporu var. İhalenin adı, borç miktarı var. Bugünkü fiyatlarla 18 milyar civarında” demişti.

Belgeyi grup toplantısında açıklamayan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan diyor ki, benim imzam yok; sen ihale komisyonunda değil, talimat makamındasın… Erdoğan, dur bakalım; sana daha çok sürprizlerimiz olacak… Senin imzan olan belgeleri de açıklayacağız; hiç meraklanma. Bütün ayrıntıları arkadaşlarımız açıklayacak” ifadelerini kullanmıştı.”
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