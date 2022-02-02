Özgür Gündem yargılamaları sürüyor

VOA'nın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına toplantıları dolayısıyla Ankara’da bulunan Fincancı ve Fransa’da yaşayan Ahmet Nesin katılmadı.



Duruşmayı RSF İngiltere Temsilcisi Rebacca Vincent ve RSF Almanya Savunma Direktörü Lisa Kretschmer ile birlikte Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin de izledi.



Erol Önderoğlu’nun ‘‘Bu aşamada diyeceğim bir şey yoktur’’ sözlerinin ardından mahkeme heyeti, Ahmet Nesin’in savunmasının alınması amacıyla Fransa’ya gönderilen istinabenin dönüşün beklenilmesi ve tanık İnan Kızılkaya’ya ulaşmak için emniyet müdürlüklerine müzekkere yazılması kararı vererek duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.



Önderoğlu: ‘‘Aslında altı yıldır yargılanan olmak belli başına bir yük’’



Duruşma sonrası VOA Türkçe’nin konuştuğu RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu yaşananların bir hak savunucusu için yıpratıcı olduğunu söyledi.



Önderoğlu, ‘‘Aslında altı yıldır yargılanan olmak belli başına bir yük. Sadece ve sadece insan hakları savunuculuğu, gazetecilerin haklarına zaman ayırmak isteyen bir insan olarak sanık olarak her iki üç ayda bir bu adliyeye gelerek bu aslında hırpalanıyorsunuz. Ancak Türkiye’de son aylardaki gelişmeler yargıyı etkileyen faktörler itibariyle daha da yıldırıcı. Şimdi eleştirdiğimiz bir adalet bakanının daha önceden çok daha fazla eleştirdiğimiz bir adalet bakanıyla yer yerini alması yargı bağımsızlığı ile endişelerimizi daha da geçerli kılmış durumda. Abdülhamit Gül’ün neden adalet bakanlığından istifa ettiği kadar ondan önce adalet bakanlığı yapmış Bekir Bozdağ’ın neden yeniden getirildiği meselesi gerçekten sadece gazeteciliğe veyahut ifade özgürlüğü mücadelesi verenler açısından değil bu adliyede avukatlık yapan ve yargılanan insanlar açısından da merak konusu’’ dedi.



‘‘Daha fazla dosyada Erdoğan’ın ağır gölgesini görür oluyoruz’’



PKK propagandası yapmak suçuyla 14 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Önderoğlu, diğer isimlerle birlikte 10 gün hapis yattığı ilk davada 2019 yılında beraat ettikten sonra yeniden yargılanıyor.



RSF Türkiye Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TTB Başkanı Fincancı aleyhindeki açıklamalarının hemen ardından beraat kararının bozulmasına dikkat çekti.



Erol Önderoğlu, ‘‘Gittikçe çok daha fazla dosyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağır gölgesini görür oluyoruz. Bizim dosyamız beraat ile sonuçlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dosyamızın diğer sanığı Şebnem Korur Fincancı’yı hedef almasından bir hafta sonra beraat kararlarının bozulması, yeniden yargılanıyor olmamız, yargı bağımsızlığı açısından yeterince kuşku uyandırırken son zamanlarda Sedef Kabaş’ın tutuklanması, Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlaması ile tutuklamalara ara verilmesine rağmen, bu kez Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün bir nevi açık çeki ile tutuklanmış olması endişe verici. Artık yargıdan temel haklar bakımından bir şey beklenip beklenmeyeceğinin sorgulandığı bir sürece girmiş olduğumuzu gösteren gelişmeler oldu’’ diye konuştu.



RSF İngiltere Temsilcisi: ‘‘Suçlamaların hiçbir gerçek temeli yok’’



RSF İngiltere Temsilcisi Rebecca Vincent ise Türkiye’deki ifade özgürlüğü konusunun gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini dile getirdi



VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Vincent, ‘‘Bu duruşmaları beş yıldan fazla süredir takip ediyoruz. Başarılı mesai arkadaşımız Erol Önderoğlu’na ve ifade özgürlüğü konusunda mücadele veren tüm gazetecilere tam destek veriyoruz. Bu duruşmalar gülünç. Suçlamaların hiçbir gerçek temeli yok, hepsi düşmeli ve bu dava kapanmalı. Geri geleceğiz, izlemeye devam edeceğiz, bu duruşmalar devam ettikçe biz de gelip izlemeye ve raporlamaya devam edeceğiz. Türkiye’deki ifade özgürlüğü konusunun genişletilmesi konusunu da yakından takip ediyoruz, buradaki ifade özgürlüğü konusunda izlenen yola dair çok ciddi endişelerimiz var. Arkadaşımız Erol vesilesiyle bir kez daha gündeme gelen bu konuyu, elbette sadece Türkiye’de değil tüm dünyada takipteyiz’’ ifadelerini kullandı.