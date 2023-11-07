CHP Kurultayı'nda yaşananları canlı yayında anlattı

tv100.com yazarları Barış Yarkadaş, Hacı Yakışıklı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı programda masaya yatırıldı.



Kurultay gecesinde yaşananları Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tv100 canlı yayınında şu sözlerle anlattı:



Konuşmalarda iki tarafta konuşmaları keser bir tavır izliyordu. Bir tarafta Özgür Bey'i övenler diğer tarafta Kemal Bey'i övenler. Bir ara bir grup Özgür Bey'in konuşmasını engellemeye çalışıyorlardı. Özgür Özel "Zeydan Abi bunları sustur" dedi. Ben çıktım "bunlar bizim arkadaşlarımız değil, iki tarafı da susturmak lazım" dedim. Ben de arkadaşlardan rica edip susturdum. Sonuçlar açıklandığında ben salondaydım.



Onursal Adıgüzel gelip "sen bizim abimizsin, genel başkanın artık çekilmesi gerekiyor, bu işi çözebilirsin" dedi. Daha sonra Vahap Seçer beni arayıp "başkan buluşup konuşalım, genel başkanın bu şartlarda çekilmesi daha doğru" dedi. Alper, ben, Engin, Vahap buluşup konuştuk. Genel başkanın çekilmesinde mutabık kaldık. Engin arayıp "efendim durum bu, çekilmeniz daha doğru olur" dedi. Kılıçdaroğlu çekilmeyi kabul etti. Divan başkanı olarak Ekrem Bey'i aradık. Ekrem Bey de o ara yoğun olduğu için gelemedi. Biz de seçim başlamasın istiyoruz. Ekrem Bey geldi seçimin başladığını duyduk. O zaman nasıl olur diyerek başka odada görüştük.Ekrem Bey, Özgür Bey'i de çağırdı konuştuk. "Ancak kişinin kendi yazılı beyanı ile çekilme olur" denildi. Genel Başkan "geliyorum o zaman" dedi.



Biz Kılıçdaroğlu'nu beklerken İmamoğlu karşılamaya gitti. Geldiğinde bizim olduğumuz odaya gelmedi bu bağırılan çağırılan odaya gitti. Biz de odaya girdik sonra geri çıktık. Kılıçdaroğlu'nun niyeti çekilmekti. Özgür Bey ile konuşup "bu iş artık böyle olmalı" diyecekti. Sadece İmam Bakır Üküş değil başka vekillerde konuştu. Kılıçdaroğlu'nu alıp sürüklediler içeri. Ama o arada oylama başlamış, yüzde 70'i bitmişti. Genel başkanın çekileceği bütün salona yayılmıştı.