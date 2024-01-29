CHP lideri Özel 'tasfiye' iddialarına ne dedi?

İstanbul’da Kemal Bey’i destekleyen Bora Balcıoğlu, ankette önde çıktığı için aday gösterildi. Gülizar Emecan, Bahçelievler’in adayı, kongrede karşımızdaydı.







"Muharrem İnce de “Ümit Özdağ’a üç bakanlık ve MİT’i verdiniz. DEVA’ya 15 milletvekili verdiniz. Bana bir ilçe vermediniz” diyor.

İstanbul’da neredeyse bütün muhalif partiler aday çıkardı. İyi Parti, Saadet, Zafer Partisi... Ne düşünüyorsunuz?







Eskişehir’de eski ortaklarınızın bile aday çıkardığınızı söylediniz. Bunun iktidarla bir bağı var mı?







Başak Demirtaş’ın aday adaylığı hakkındaki yorumunuz nedir?







CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin “CHP kurultayında eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tasfiye edildiğini, partide Kürtlere ve Alevilere kıyım yapıldığını” iddia ederek istifa etmesine ilişkin açıklama yaptı.Özel, “Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi “Ben aday gösterilmedim” deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz” diye konuştu.Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Özel, İlgezdi’nin belediye başkan adayları belirlenirken Kürtler ve Alevilere kıyım yapıldığı iddiasına şöyle yanıt verdi:"Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle - ki bunu anlıyorum - meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi “Ben aday gösterilmedim” deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım."Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının tasfiyesiyle ilgili iddiaya da yanıt veren Özel şu ifadeleri kullandı:"Bir şey sorabilir miyim? Mersin’de mi tasfiye var? Adana’da mı var? Aydın’da mı var? Balıkesir’de mi var? Bursa’da mı var? Kurultayda en çok zorlandığımız, Kılıçdaroğlu’nun arkasında en net duran belediye başkanlarıydı bunlar. Belediye başkanı olmayan, Kemal Bey’i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir’de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri?Battal Bey’in aday gösterilmediği gün aday gösterilen 10 kişiden dördü kurultayda karşımızdaki isimdi. Bir tasfiye söz konusu değil. Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor.Hatta bana şöyle eleştiriler geliyor: “Siyaset bu kadar objektifliği kaldırmaz. Kendine yakın isimleri koymalıydın bazı yerlere. Kılıçdaroğlu’na yakın ve kongrede yanında durmayanları görevlendiriyorsun” diyorlar. Böyle eleştiriler alıyorum. Battal Başkan da tam tersini iddia ediyor. "Özel, yine İlgezdi’nin “Her tarafta Karadenizli, Trabzonlu lobisi olduğu” iddiasına da “yok” diye yanıt verdi; “Geçen seferden farklı olarak nerde çok Trabzonlu olmuş?” diye sordu.Özgür Özel'in İsmail Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:İnce, “Başka dünyaların insanıyız” diyor. Bir tane ilçe verince aynı dünyanın insanı mı oluyormuşuz? O yüzden açıklama yapmayayım.İstanbul’a talan ve rant geri dönmesin diye düşünen herkesin son derece stratejik oy kullanması ve çok sayıda adaylaşmayı kimin ve neyin körüklediğine dikkatle bakması gerekir. Büyükşehirleri parsel parsel satan ve kupon arsaları Arap şeyhlerine veren AKP belediyeciliği geri gelmesin diye büyük bir ittifaka ihtiyaç var. Bu ittifakın adı İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı olacak. Ben seçmenin ferasetine ve öngörüsüne güveniyorum. Onlar büyük planı görüyor.Yo, ben öyle bir şey söyleyeceksem söylerim. Eskişehir’e özel şunu söylemek isterim: Sütte leke var, bizim adaylarımızda yok. Ama karşımızda bir sabıkalı var. Hırsızlıktan sabıkalı. Milli irade hırsızı. 10 ay önce “Saray’a karşıyız, Millet İttifakı’ndayız” diyerek, Eskişehirlilerin oylarını alıp Saray’a götürdü. Milli irade hırsızı Eskişehir’i yönetmeye talip.Tüm adaylıklar gibi o da demokratik bir hakkın kullanılmasına yönelik yaklaşımdır. Bir yorumum yok."