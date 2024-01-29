Samanyolu Haber /Gündem / Tamamlanmayan havalimanın maliyeti 9 kat arttı /29 Ocak 2024 10:30

Tamamlanmayan havalimanın maliyeti 9 kat arttı

Erdoğan'ın 2022'de biteceği "müjdesini" verdiği Yozgat Havalimanı hâlâ tamamlanmadı. 652 milyon lira olarak öngörülen havalimanının maliyeti bu yıl itibariyle dokuz kat artarak 5,9 milyar lira oldu.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 bitirileceğini açıkladığı Yozgat Havalimanı’nın inşaatı sürerken, havalimanı projesinin tutarı dokuz kat arttı.

2018'de temeli atılan ve şehir merkezine 15 kilometre mesafede yapılan havalimanına yönelik, "belli istekliler arasında" gerçekleştirilen altyapı inşaatı işinin ihalesi, iktidara yakınlığıyla bilinen YDA İnşaat ve EMT İnşaat’a verildi. Şirketler ile DHMİ arasında 8 Mart 2018’de sözleşme imzalandı. Erdoğan, partisinin Şubat 2019’da Yozgat'ta düzenlediği mitingde havalimanının 2022’de bitirileceğini söylese de havalimanı inşaatı, "müjdelendiği" gibi 2022’de tamamlanamadı.

Yozgat Valiliği, 2021’de yayımladığı açıklama ile havalimanının toplam maliyetini 652 milyon 400 bin lira olarak açıklamıştı. Birgün'de yer alan habere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu yıl itibarıyla halen bitirilemeyen Yozgat Havalimanı için geçen yılın sonu itibarıyla 3 milyar 363 milyon 766 bin lira harcandığını tespit etti. 

Tahmini maliyeti 5,9 milyar lira
Yatırım programlarında 2020’de 320 milyon 850 bin lira olarak yer alan Yozgat Havalimanı projesinin tahmini maliyeti, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 652 milyon 485 bin lira
2022: 990 milyon 906 bin lira
2023: 2 milyar 983 milyon 118 bin lira
2024: 5 milyar 963 milyon 337 bin lira
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