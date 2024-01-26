CHP MYK toplantısı sona erdi: PM'ye giden ilk isimler belli oldu

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre yerel seçime 2 aylık bir süre kala partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP de bugün MYK'sını toplayarak kalan adaylarını belirleyecek.



MYK'dan çıkan ilk karara göre, İstanbul Şişli'de Emrah Şahan, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat aday gösterildi.



MYK'nın belirlenen adaylar PM'de oylanacak.



İşte CHP MYK'da çıkan adaylar:



Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras



Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek



İstanbul Şişi: Emrah Şahan



İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel



İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat



İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık



İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel



İstanbul Maltepe: Esin Köymen



İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi



İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün



İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan



İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir



Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin



Ankara Çankaya: Hüseyin Can Güner

