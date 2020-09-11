Samanyolu Haber /Politika / CHP parti binasını kapattı, evden çalışma kararı aldı /11 Eylül 2020 15:26

CHP parti binasını kapattı, evden çalışma kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), koronavirüs nedeniyle artan vaka sayılarının ardından genel merkez binasını kapatma kararı aldı. Parti personelinin 14 Eylül'den gününden itibaren evlerinden çalışacağı duyuruldu.

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CHP, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla genel merkez personelinin pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmalarının uygun görüldüğünü bildirdi.

CHP'den yapılan açıklamada, son dönemde vakaların katlanarak arttığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Her gün açıklanan tablonun gerçeği yansıtmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Sürecin başından beri alınması gereken önlemlerle ilgili kapsamlı öneriler getirmemize ve sürekli uyarılarımıza rağmen iktidarın halk sağlığının korunması için gereken önlemleri almadığı da ortadadır.

Artan vakalar ve tedbirsizlik hali göz önüne alınarak CHP Genel Merkezi personelinin 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren evlerinden çalışmaları uygun görülmüştür. Normal çalışma düzenine geçiş tarihi, salgının ülkemizdeki seyrine göre belirlenecektir."

Son bir haftada 4 CHP'li pozitif çıktı

CHP’de son bir hafta içerisinde, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Recep Cengiz Kovid-19 pozitif olduğunu açıkladı. Parti yöneticilerinde görülen pozitif vakaların ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu’na da test yapılmış sonuç negatif olarak duyurulmuştu.
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