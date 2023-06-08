CHP'de dikkat çeken sürpriz görüşme

Partinin önemli isimlerinden Murat Karayalçın, Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.







Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.





Masada hangi konular vardı?

Halktv.com'un haberine göre Murat Karayalçın hem seçim sonuçlarını hem de olağan kurultay sürecine ilişkin fikirlerini Kılıçdaroğlu'na aktarmak istedi, Parti Meclisi'nin yapısına yönelik eleştirileri olduğunu söyledi. Paşayiğit, Karayalçın'ın 60 kişilik PM'nin 200 kişiye çıkmasının gerektiğini söyledi.





Karayalçın "yapısal bir değişimden" yana



Habere göre Karayalçın "yapısal bir değişimden" yana. Karayalçın'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha İBB Başkanı olarak görev yapmasından yana olduğu ileri sürülüyor.