Samanyolu Haber /Gündem / CHP'de dikkat çeken sürpriz görüşme /08 Haziran 2023 15:06

CHP'de dikkat çeken sürpriz görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile biraraya geldi. Karayalçın, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

SHABER3.COM

Partinin önemli isimlerinden Murat Karayalçın, Söğütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Karayalçın, herhangi bir açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı.

Masada hangi konular vardı?
Halktv.com'un haberine göre Murat Karayalçın hem seçim sonuçlarını hem de olağan kurultay sürecine ilişkin fikirlerini Kılıçdaroğlu'na aktarmak istedi, Parti Meclisi'nin yapısına yönelik eleştirileri olduğunu söyledi. Paşayiğit, Karayalçın'ın 60 kişilik PM'nin 200 kişiye çıkmasının gerektiğini söyledi. 

Karayalçın "yapısal bir değişimden" yana
Habere göre Karayalçın "yapısal bir değişimden" yana. Karayalçın'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir dönem daha İBB Başkanı olarak görev yapmasından yana olduğu ileri sürülüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP'de dikkat çeken sürpriz görüşme Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:28:27