Samanyolu Haber /Politika / CHP'de kurultay tarihleri belli oldu /27 Eylül 2023 07:27

CHP'de kurultay tarihleri belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da toplanacak. Tüzük Kurultayı ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan seçiminin yapılacağı 38'inci Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da toplanacak. Tüzük Kurultayı ise 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi'nin en önemli gündem maddesi, 38. Olağan Kurultayın tarihi oldı. Hem Olağan Kurultay'ın hem de Tüzük Kurultayı'nın MYK'nın önerdiği günlerde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Parti Meclisi üyelerine gönderilen toplantı çağrısında resmi gündem maddeleri olarak; genel başkan sunuşu, siyasi gelişmelere dair değerlendirmeler, il ve ilçe temsilciliklerinin yıllık hesaplarının onaylanması ve partinin genel başkan seçiminin yapılacağı kurultayın tarihinin netleştirilmesi sıralanmıştı.

Öte yandan CHP'de il kongreleri de 15 Ekim'e kadar devam ededecek. Bu kongrelerde yeni il yönetimleriyle birlikte, büyük kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegeler de belirleniyor.

Büyük kurultayda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte delegeler yeni genel başkan ve parti yönetimi için oy kullanacak. Toplam bin 370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Şu ana kadar 33 ilde kongre süreci tamamlandı. Ankara'da hafta sonu yapılan kongrede Ümit Erkol il başkanı seçildi.

196 delegeye sahip İstanbul'da ise il kongresi 8 Ekim'de yapılacak. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile Cemal Canpolat adaylıklarını açıkladı.
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