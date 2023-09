Irkçılık yapan federasyon özür diledi

İrlanda Jimnastik Federasyonu (Gymnastics Ireland), madalya töreninde ödülü verilmeyen siyahi bir kız çocuk ve ailesinden özür diledi.



Yayınlanan açıklamada, federasyonun "derinden üzgün" olduğunu, "böyle bir şeyin bir daha yaşanmamasını" sağlamak için daha fazlasını yapması gerektiğini ve "her türlü ırkçılığı" kınadığını belirtti.



Mart 2022'de bir Gymstart etkinliğinde meydana gelen olay sonrasında kızın ailesinden ırkçı davranış iddiasıyla şikayet alındığı kabul edilen açıklamada, "Ağustos 2023'te her iki tarafın da kabul ettiği bir çözümle" sonuçlanan bağımsız bir arabuluculuk yapıldığı belirtildi.



Dublin'de çocuklara için düzenlenen törende siyahi kız çocuğuna madalya verilmemişti. Gymnastics Ireland, madalyayı vermeyen yetkiliden yazılı bir özür istendiğini, ayrıca kızın tören sonrasında madalyasını aldığı da belirtildi.



Geçen günlerde ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.



ABD'li jimnastik efsanesi Simone Biles'in de bulunduğu pek çok kişi sosyal medyada videonun "kalbini kırdığını" ve "hiçbir sporda ırkçılığa yer olmadığını" söyleyerek eleştirilerde bulundu.



Gymnastics Ireland adına yapılan yeni açıklamada şöyle denildi: "Gymnastics Ireland yönetim kurulu ve personeli adına, Mart 2022'deki GymStart etkinliğinde yaşanan olayın yol açtığı üzüntüden dolayı jimnastikçiden ve ailesinden içtenlikle özür dilemek istiyoruz. O gün yaşananlar yaşanmamalıydı ve bunun için çok üzgünüz. O tarihten bu yana yaşananların daha fazla üzüntüye neden olmasından dolayı da üzgünüz. Lütfen bu çok zor ve hassas konuyu çözüme kavuşturmaya çalışırken her zaman en iyi niyetle hareket ettiğimizi biliniz. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz." denildi .