Samanyolu Haber /Dünya / Antarktika alarm veriyor /27 Eylül 2023 07:33

Antarktika alarm veriyor

Antarktika kıtasının etrafındaki okyanusta yüzen deniz buzları alanı 2016'dan beri küçülüyor.

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Antarktika'da 1979'den bu yana ölçülen 'deniz buzu' alanı bu sene en düşük seviyesinde

ABD'li bir iklim araştırma merkezi Pazartesi günü, Antarktika kıtasının etrafında yüzen deniz buzlarının daha önce görülmemiş düşük seviyelere ulaştığını açıkladı.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi (NSIDC), bu değişimin penguenler gibi yavrularını deniz buzu üzerinde yetiştiren hayvanlar için korkunç olabileceğini bildirdi. Uzmanlar ayrıca bu buzların azalmasının, uzaya yansıttıkları güneş ışığı miktarının da düşmesini ve küresel ısınmayı hızlandırabileceği tespitlerini ekledi.

Mevsimlerin tersinde olduğu güney yarımkürede bulunan Antarktika'da deniz buzları genellikle kışın sonuna doğru Eylül ayında zirveye ulaşıyor ve yazın sonlarında, Şubat-Mart gibi küçülüyor.

Antarktika'da 1979'den bu yana her yıl uydu ile ölçülen deniz buzu alanı, bu yıl en fazla 10 Eylül'de 16.96 milyon kilometrekare idi.

Ancak araştırmacılar 2023 kış ölçüsünün, güney kutbun takibi başladığından beri görülen en küçük alan olduğunu belirtti.

Bu senenin rekor alanı, daha önce 1986'de ölçülen en düşük alandan yaklaşık 1 milyon kilometrekare daha dar.

NSIDC araştırmacısı Walt Meier, "Bu sadece rekor kıran bir yıl değil, aşırı rekor kıran bir yıl." diyerek verileri değerlendirdi.

Antarktika'da geçen Şubat ölçülen deniz buzu alanı genişliği ise 2022 yaz küçüklük ölçüsünü geçerek rekor kırmıştı.

Küresel ısınma Antarktika kıtasındaki buzulların erimesine sebep olurken, uzmanlar Antarktika okyanusunda 2007 ile 2016 arasında artan deniz buzlarının da artık iklim değişikliğinden etkilendiğini düşünüyor.

Verilerin daha derin analizini Ekim ayında yayımlayacak NSIDC, küresel ısınmanın Antarktika deniz buzlarının üzerindeki etkisini kesinleştirmek için çok erken olduğunu söyledi.

Ancak bu ay çıkan başka bir araştırma, küresel ısınmanın Antarktika deniz buzlarının erimesinde potansiyel bir faktör olduğuna işaret etti ve sera gazı emisyonları konusunda uyarıda bulundu.
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