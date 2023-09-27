Moskova, Ukrayna'nın öldürdük dediği amiralin görüntüsünü yayınladı

Kremlin: Abrams tankları savaşın seyrini etkilemez





Ukrayna'nın öldürüldüğünü söylediği Rusya'nın Karadeniz Filosu komutanı Viktor Sokolov, bir video konferansa katılırken görüntülendi.Rusya savunma bakanlığı tarafından yayınlanan video ve fotoğraflarda, Sokolov'un Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer üst düzey amiraller ve ordu komutanlarıyla bir video konferansa katıldığı görülüyor.Ukrayna özel kuvvetleri pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sokolov ve diğer 33 subayı geçen hafta Rusya'nın Sivastopol'daki Karadeniz Filo Üssü'ne düzenlenen füze saldırısında öldürdüklerini duyurmuştu.Salı günü erken saatlerde Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın iddiası hakkında yorum yapmayı reddederek gazetecileri savunma bakanlığına yönlendirmişti.İlerleyen saatlerde bakanlığın yayınladığı videoda Şoygu, eylül ayında 17 binden fazla Ukraynalı askerin öldürüldüğünü ve aralarında 7 Amerikan Bradley savaş aracının da bulunduğu 2 bin 700'den fazla silahın imha edildiğini söyledi.Şoygu, "Ukrayna silahlı kuvvetleri tüm cephe hattında ciddi kayıplar yaşıyor" dedi ve Ukrayna'nın karşı saldırılarının şu ana kadar sonuç vermediğini de sözlerine ekledi.Kremlin, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli ATACMS füzeleri ve Abrams tankları tedarikinin savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Rus silahlı kuvvetlerinin sürekli olarak yeni silah türlerinin kullanımına uyum sağladığını söyledi.Peskov "Bütün bunlar hiçbir şekilde operasyonun özünü ve sonucunu etkileyemez. Savaş alanındaki güç dengesini değiştirebilecek her derde deva ilaç bir silah yoktur," ifadelerini kullandı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de, ABD yapımı Abrams tanklarının ülkesine geldiğini söyledi. Jet motorlu tanklar, Washington Ocak ayında 30'dan fazlasını vermeyi kabul edene kadar Kiev'in en büyük talebiydi.Ukrayna'ya gönderilen Alman yapımı Leopar ve İngiliz Challenger tanklara atıfta bulunarak "Abrams tankları ciddi silahlardır, ancak başkanın başka ülkelerde üretilen diğer tanklar hakkında söylediklerini unutmayın," diyen Peskov "Eh, bunlar (Abrams) da yanacak," sözlerini kullandı.