CHP'den Sarıgül'e: Parti kurup Cumhur İttifakı'na katılacak

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi aktardı.





Gürsel Tekin'in parti kurma hazırlıklarında olan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ilgili sözlerine yer veren Öztürk, "Mustafa Sarıgül'ün kuracağı partinin büyük bir olasılıkla AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı safında yer alacağını söylediği"ni yazdı.





Öztürk, "Cumhur İttifakı için önemli iddialar" başlıklı yazısında, Gürsel Tekin'in şu sözlerine yer verdi:





"Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyormuş. Yolu açık olsun. Ben 2013 yılında ‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ikmali yaptığı yer olmadığını' söylediğimde dönemin genel başkan yardımcıları, şimdiki genel başkan yardımcılarının bazıları beni suçladı.





Önce Sayın Sarıgül'ün kapısına giderek, sonra CHP Genel merkezi önünde Sarıgül'e özel miting yapanların, CHP tabanına özür borçları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Neredeyse partimizde CHP'li olmak suç haline geldi. Benim o zaman Sayın Sarıgül'le bir husumetim mi vardı? Hayır. Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyor. Büyük bir olasılıkla Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı saflarında olacak. Şişli Belediyesi önünde halay çekenler, genel merkezin önünde davul çalanlar şimdi ne diyecekler merak ediyorum."





Sarıgül'ün son üç aydır parti kurma hazırlıkları yaptığını, 81 il başkanını belirlediğini kaydeden Gürsel Tekin, atanan bazı isimlerin de iktidara yakın olduklarını söyledi.