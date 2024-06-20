Samanyolu Haber /Politika / CHP'den Yılmaz Özdil'e sert tepki: Haddini bil /20 Haziran 2024 13:21

CHP'den Yılmaz Özdil'e sert tepki: Haddini bil

CHP lideri Özel'e "Sözlerini yedireceğim" diye çıkışan Yılmaz Özdil'e CHP'li vekiller Veli Ağbaba ve Deniz Yücel'den yanıt geldi. Yücel "Haddini bil" derken Ağbaba da "Muhalifmiş gibi yapmayın" dedi.

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Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerinden kendisini eleştirmesine, katıldığı canlı tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e milletvekilleri Veli Ağbaba ve Deniz Yücel'den destek geldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP lideri Özgür Özel'in "Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" sözlerine, "Sana bu iftiranı yedireceğim" diye yanıt veren Özdil'e tepki gösteren Ağbaba "Muhalifmiş gibi yapmayın" derken Yücel de "Haddini bil" dedi.

YÜCEL: HADDİNİ BİL

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel "Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız" dediği paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir kişinin CHP Genel başkanına 'Sözlerini yedireceğim' gibi bir üslup kullanması için şuurunu kaybetmiş olması gerekiyor. Sayın Özgür Özel küfür mü etmiş, hakaret mi etmiş? Sadece bir tespit yapmış… Bu güne kadar kime hangi sözünü yedirdin de, mahalle kabadayısı gibi efeleniyorsun @Yilmaz_Ozdill?

Haddini bil!

Yıllarca bir yandan insanların Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve seküler duygularını sömürürken, diğer yandan iktidara oy veren kitleyi aşağıladın, iktidarın kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin değirmenine su taşıdın. Merak etme, sana rağmen iktidar olacağız!

AĞBABA: MUHALİFMİŞ GİBİ YAPMAYIN

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Nerdeyse yarım asırdan sonra büyük bir başarıya imza atmış CHP Genel Başkanı’na, edepsizliği de aşarak küfür boyutunda sözler eleştiri olarak kabul edilemez.

En kolayından ve üslupsuzca muhalefeti eleştirmenin dayanılmaz “hafifliği” sizi yüceltmez. Bu sözler neye ve kimlere hizmet ediyor herkes farkında! Muhalifmiş gibi yapmayın! Kişisel husumetinizi yenip, gerçek objektif yazarlık yapmanızı dileriz."

Ne olmuştu?

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi üzerinden eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" diye tepki gösterdi.

Özel'in sözlerine öfkelenen Yılmaz Özdil ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim."

"Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim."

"Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim."

"'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim."

"Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğünü çıkardın ama- gözüne sokacağım."
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