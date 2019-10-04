Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li başkan belediyeye yürüyerek gidecek /04 Ekim 2019 22:03

CHP'li başkan belediyeye yürüyerek gidecek

Belediyede tasarruf tedbirlerini uygulamaya geçiren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, belediyeye yürüyerek gidip geleceğini belirtti.

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Çanakkale Belediye Meclis toplantısı, ilginç bir gündemle başladı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşmasında, yapılan son zamlar ile belediye olarak tasarruf kararları aldıklarını açıkladı. Kendisininde bu tasarrufa tabi olacağını anlatan Gökhan, işe yürüyerek gidip geleceğini, havaların kötü olması durumunda ise toplu taşıma kullanacağını söyledi.

“YAĞMUR YAĞARSA TOPLU TAŞIMA KULLANACAĞIM”

Sözcü'de yer alan habere göre Gökhan’ın açıklamasında, sağlıklı bir yaşam için de hareket etmenin önemine değinerek, “Giderek hareketliliğimizi arttırmamız gerekiyor. Doktorlar bunu söylüyorlar. Açıkçası bende tasarruf amaçlı bir karar aşamasındayım. Onu da sizlerle paylaşayım. Yağmur çamur olmadığı süreçlerde yürüyerek işe gelmeyi planlıyorum. Eğer çok yağmur çamur olursa da toplu taşımayı kullanmayı planlıyorum” diye konuştu.

“TASAARUF ETMEDEN BİRİKTİREMEYİZ”

Elektriğe ve akaryakıta gelen zamlar neticesinde belediye olarak tasarruflarına devam edeceklerini anlatan Gökhan, “Biliyorsunuz hem elektriğe, akaryakıta ciddi zamlar geliyor. Dolayısıyla bizim de belediye olarak tasarruf etmemiz gerekir. Araçlarımız ile ilgili bazı tedbirlerimiz olacak. Hazırlık yapıyor arkadaşlar. Ben de buna tabi olmalıyım. Tasarruf etmeden biriktirmemiz söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR, KARARI SOSYAL MEDYADAN DESTEKLEDİ

Gökhan’ın bu açıklaması şehirde takdir ile karşılandı. Birçok vatandaş sosyal medya hesaplarından Gökhan’ın açıklamasına destek mesajı paylaştı.

Kaynak: Sözcü
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