Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti /07 Aralık 2023 21:12

CHP'li Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, Malatya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre Çine ilçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer tedavi gördüğü hastanede bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıl karaciğer nakli olmasının ardından görevine devam eden Başkan Dinçer, iddiaya göre fıtık sorunu nedeniyle tedavi görmek için Malatya’ya gitti.

Tedavi sırasında kaptığı enfeksiyon nedeniyle öldüğü belirtilen Dinçer, 12 yıldır belediye başkanlığı yaptı. Dinçer evli ve iki çocuk babasıydı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yaşamını yitirdiğini derin üzüntüyle öğrendiğim eczacı meslektaşım Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer’e Allah'tan rahmet, ailesine, partimize ve Çine'ye başsağlığı diliyorum.”

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