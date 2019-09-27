Esed'e yakın isimler için ne karar çıktı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yarın partisi tarafından İstanbul'da düzenlenecek "Suriye: Barışa açılan kapı" başlıklı konferansın ayrıntılarını anlattı.





RS FM'de yayınlanan "Atilla Güner'le Akşam Postası" programına konuk olan Ağbaba, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'e yakın bazı isimleri de konferansa davet ettiklerini, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın bu isimlere vize vermediğini aktardı.





AĞBABA: AKP DAVETE CEVAP VERMEDİ





Bu sebeple konferansa Şam yönetiminden katılım olmayacak.





Ağbaba, şunları kaydetti: "AKP'den cevap alabilmiş değiliz. İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi katılacak. Göç idaresi temsilci gönderecek. Suriye'den gelen akademisyenler gazeteciler var, ama hükümete yakın olduğunu düşündüğümüz bazı isimleri davet ettik, Dışişleri vize vermedi. Suriye meselesi, ancak Suriye yönetimi muhatap alınarak çözülebilir. Toprak bütünlüğü gibi görüşleri Suriye yönetimiyle birlikte savunuyoruz."





"ESKİDEN TÜRKİYE BÖLGEDE ÇÖZÜM ODAĞIYDI"





Ağbaba, Türkiye'nin dış politikasını da yorumlarken, şunları kaydetti: "Dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya Türkiye. Eskiden Türkiye bölgede sorun çözen aktörlerden biriydi. Şimdi izlenen politikalar sorunun kaynağı haline geldi."