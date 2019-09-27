Samanyolu Haber /Gündem / 28 liderle görüşen Trump hüsranı: İkili buluşma olmadı /27 Eylül 2019 09:48

28 liderle görüşen Trump hüsranı: İkili buluşma olmadı

New York’a gitmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme yapacaklarını söyleyen Erdoğan, aile fotoğrafı ve telefonla görüşmekle yetindi.

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Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için Amerika'nın New York şehrine giden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki yoğun diplomasi trafiğine rağmen ABD Başkanı Donald Trump’la bir yemek daveti sırasında çok kısa bir araya gelmek dışında ikili görüşme gerçekleştiremedi. 
Erdoğan’ın New York’ta güvenli bölgeden Patriot alımına kadar birçok konuyu Trump ile yüz yüze görüşmesi bekleniyordu. Ancak Erdoğan’ın ABD de olmasına rağmen ikilinin sadece bir telefon görüşmesi yapması dikkati çekti. 
Erdoğan Türkiye'ye döndüğünde yaptığı açıklamada ise 'güvenli bölge' çalışmalarından ve Trump görüşmesinden bahsetmedi. Görüştüğü tüm isimleri sayan Erdoğan'ın sıraladığı isimler arasında Trump yer almadı.



ÇABALAR BOŞA ÇIKTI

BM Genel Kurulu için liderler New York’a gitmeden önce AKP hükümetine yakın gazeteler Trump ile Erdoğan’ın görüşeceğini iddia ederken, hükümetten konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. 

Trump’ın resmi programında Erdoğan ile bir görüşmenin yer almamasının ardından gazeteci-yazar Murat Yetkin, Türk diplomatların iki liderin dün düzenlenen Türk-Amerikan İş Konseyi (TAİK) yemeğinin öncesinde bir araya gelmesi için mesai harcadığını kaydetmişti. Trump'ın bu yemeğe katılmamasıyla bu çabalar da boşa çıktı.




TRUMP 28 LİDERLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmelerinin ardından başlatılan azil soruşturmasını gündeme aldığı konuşmada Trump, BM Genel Kurul toplantısında görüşme yaptığı ülkeleri de saydı. 

3 gün süren BM görüşmelerinin özetini yapan Trump; Pakistan, Polonya, Yeni Zelanda, Singapur, Mısır, Güney Kore, Birleşik Krallık, Hindistan, Irak, Arjantin, Almanya, Brezilya, Fransa, Japonya, Ukrayna, El Salvador, Honduras, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikler, Şili, Kolombiya, Ekvator ve Peru ile görüşme yaptığını söyledi. Listenin çok geniş olduğu görülürken, ABD-Türkiye hattında ilişkilerin kritik olduğu bir noktada neden iki liderin resmi görüşme gerçekleştirmediği merak konusu oldu.
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