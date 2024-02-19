CHP'nin kritik kararı bekleniyor: Hatay'da düğüm nasıl çözülecek

Gerçek Gündem'in haberine göre CHP yönetimi ise önce ilk aday belirleme sürecinde anketler yapıldığını ve Lütfü Savaş’ın tekrarlanan anketlerde birinci çıktığını savunarak Savaş’ın adaylığının arkasında durdu. Ancak protestoların ardından yeniden anket yapılacağı söylendi ve CHP lideri daha sonra yaptığı açıklamada “Lütfü Savaş’a alternatif bulunamadığı” söyleyerek adeta Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’nın kerhen aday yapıldığını ima etti.





Lütfü Savaş’a önce CHP’nin yayımlanan reklam filminde yer verilmedi. Hemen akabind Pazar günü Ankara’da yapılan aday tanıtım toplantısında ona ayrılan sandalyenin boş kalması ve isminin okunmaması herkesin dikkatini çekti.





Bu arada Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, aday tanıtım toplantısında eşinin adının okunmamasının ardından “Yolumuza Devam Ediyoruz” paylaşımı yapması dikkatlerden kaçmadı. Tüm bunlar partisinde adaylığı yüksek perdeden tartışılan Savaş’ın seçime bağımsız katılma ihtimali giderek güçlendiğini gösteriyor.





Zaten CHP adayı belirlenmeden önce Gökhan Zan yaptığı açıklamalarda bu iki isimden birinin aday gösterilmesi halinde kendisinin de destek vereceğini beyan etmişti.





Yerel seçimlere 41 gün kala, ana muhalefet partisi CHP’nin yaşadığı Hatay krizi çözüm için adım atılmasını bekliyor.6 Şubat 2023’te art arda yaşadığı 2 depremde yıkılan şehir, yaralarını sarmaktan çok uzakken, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’tan sonra üçüncü kez sandık başına gidecek. CHP’nin adayı şimdilik mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Ancak, Savaş’ın adaylığına itirazlar sönümlenmek şöyle dursun artarak devam ediyor. Depremin birinci yıl dönümü anmasında yaşanan protestolar, bu tepkinin artık ihmal edilemeyeceğinin ispatı gibiydi.Tüm bu konjonktürde Türkiye İşçi Partisi’nden dikkat çekici bir çıkış geldi.14 Mayıs Seçimleri’nde Gezi davası tutuklusu Can Atalay’ı aday gösteren ve Hatay’dan milletvekili seçilmesini sağlayan TİP, tüm çabalarına rağmen CHP’’nin Savaş kartından vazgeçmemesi üzerine depremin vurduğu kentte son dönemde öne çıkan eski milli futbolcu Gökhan Zan’ı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi.Hataylı olan Zan, deprem döneminde şehrin doğal sözcülerinden biri haline gelmişti. 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 8 oy alan TİP’in Gökhan Zan ile seçime girmesi, CHP’nin Hatay’daki oyun planını bir anda boşa düşürmüş oldu.Parti yönetiminin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’na “alternatifinin araştırdığı” belirginleşirken Savaş cephesinde ise yeni hazırlıklar mevcut.Hatay’da Savaş taraftarları bugün toplanarak, ona desteğini ilan etti.Büyükşehir Belediye Başkanı ise video konferans ile yaptığı konuşmasında kendisine destek veren kalabalığa “Yarın büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak” diyerek aslında Genel Merkez’e mesaj göndermiş oldu.Yüksek Seçim Kurulu’na aday bildirmek için yarın son gün… Yani partiler ne yapacaksa, yarın 17:00’ye kadar yapmak zorunda.Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre; son birkaç günde CHP Genel Merkezi ile Türkiye İşçi Partisi arasında “Hatay” konulu telefonu trafiği iyice artı. Alternatif isimlerin konuşulduğu görüşmede, özellikle TİP tarafı Hatay eski Baro Başkanı Cihat Açıkalın ismini gündeme getirdi. CHP aday adayı olmak için Baro başkanlığından ayrılan Açıkalın aday gösterilmemişti.CHP yöneticileri partilerinden adaylık başvurusu da yapan Açıkalın’ın aday belirlenmesi durumunda Gökhan Zan’ın çekilip çekilmeyeceğini sordu. TİP yöneticileri ise Zan’ın çekileceğini aktarmakla kalmadılar Antakya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’le birlikte Açıkalın’ın kampanyasına doğrudan destek vereceğini söylediler.Henüz CHP nihai kararını vermiş değil. Ancak karar anı dakikalar ilerledikçe yaklaşıyor. Peki, seçime 41 gün kala yapılacak aday değişimiyle seçim kazanmak mümkün olabilir mi?Bu soruyu yönelttiğimiz Hataylılar, 6 Şubat’ta yapılan anma etkinliğini hatırlatarak yanıt veriyorlar. 6 Şubat’ta iki farklı etkinlik yapıldığını, Savaş’ın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın protesto edildiği etkinliğe normal vatandaşların katıldığı; odalar, sendikalar ve sol partilerin yürüyüş ve etkinliğinin ise başka bir alanda yapıldığını belirtiyorlar. Yani, Savaş’a karşı şehirdeki tepki sadece sol, sosyalist çevrelerden kaynaklanmıyor.CHP’nin olası bir aday değişikliğiyle kazanma ihtimalinin TİP’in adayını çekmesi ve onu desteklemesiyle güçlenmesi bekleniyor.Üç dönem baro başkanlığı yapan Cihat Açıkalın’ın Sünni vatandaşların daha yoğun yaşadığı Reyhanlılı olması bir avantaj olarak görülüyor.Muhalefetin Hatay krizini çözmesi için önünde sadece saatleri kaldı. 41 gün sonra sandıktan çıkacak sonuç da bu saatlerin sonunda yapılacak açıklamaya bağlı.