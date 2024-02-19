AB, Kızıldeniz'de askeri misyon başlattı

Misyon, denizde "durumsal farkındalık" sağlayacak, gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek, Babu'l Mendeb Boğazı ve Hürmüz Boğazı'ndaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacak.





ABD liderliğindeki operasyonla koordinasyon içinde olacak olan AB misyonu karada herhangi bir operasyon yürütmeyecek, sadece denizde görev yapacak.





Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğini sağlamaya katkıda bulunmak için askeri misyon başlattığını duyurdu.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'deki AB dışişleri bakanları toplantısı sırasında Kızıldeniz'de "Aspides" isimli askeri misyonun başlatıldığını açıkladı.Borrell, misyonun seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını ifade etti.AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz’de AB deniz harekatı "Aspides" misyonu, yalnızca savunma amaçlı olacak.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB’nin uluslararası ortaklarıyla birlikte hareket ederek Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alacağını vurguladı.AB Komisyonu Başkanı, bu yeni misyonun krize tepkinin ötesinde, Avrupa ??çıkarlarını korumak için denizlerde daha güçlü bir Avrupa varlığını geliştirmek adına atılmış bir adım olduğu değerlendirmesinde bulundu..Merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tuğamiral Vasilios Griparis komuta edecek.Avrupa Birliği üyelerinden Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan ve İtalya misyona katılacak.Misyonda kaç sayıda askeri personel olacağı ya da kapasitesi konusu ise henüz netlik kazanmadı.AB misyonu, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bölgede yürüttüğü Refah Muhafızı Operasyonu'nun aksine gemileri korumak ve gelen füzeleri engellemekle sınırlı olacak.Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.