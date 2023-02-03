Samanyolu Haber /Gündem / CHP'nin planı ortaya çıktı: Akşener engelini nasıl aşacaklar? /03 Şubat 2023 16:26

CHP'nin planı ortaya çıktı: Akşener engelini nasıl aşacaklar?

13 Şubat'taki toplantıda masaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini kimin getireceği belli oldu. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı yönündeki yorumlara ilişkin de bir formül geliştirildi. Kulislerde konuşulanlara göre, İYİ Parti liderine CHP'den kritik bir teklif gelecek.

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26 Ocak'taki son toplantından sonra Millet İttifakı olarak devam eden altılı masada adaylık düğümün yalnızca günler sonra çözülecek. Liderler 13 Şubat'ta aday belirlemek üzere bir araya gelecek.

İYİ Parti'nin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini desteklerken Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda mesafeli durduğu değerlendiriliyor. Akşener'i ikna etmek için ise, Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda oluşturulacak makam İYİ Parti liderine teklif edilecek.

"KILIÇDAROĞLU 'BEN ADAYIM' DEMEYECEK"
tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, 13 Şubat'taki toplantıya Kılıçdaroğlu'nun kendi adını kendisinin getirmeyeceğini söyledi. Gürel, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını masaya DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sunacağını ifade etti.

İki isim de daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen açıklamalar yapmış, Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde aday Kılıçdaroğlu olursa "yüzde 99 kazanacağını" savunmuştu.

CHP'DEN 'AKŞENER' FORMÜLÜ
Öte yandan CHP kulislerinde, Akşener'i yönetim formülüyle ikna edilmesi konuşuluyor. Gürel'in aktardığına göre, Kılıçdaroğlu ortak aday olup kazanırsa güçlü bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile fiili bir başbakanlık oluşturulacak, bu makam da Akşener'e teklif edilecek.
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