Samanyolu Haber /Teknoloji / Chrome, şimdi de web sitesi bildirimlerine el attı /14 Haziran 2022 15:06

Chrome, şimdi de web sitesi bildirimlerine el attı

Web sitelerinin hiç durmadan bildirim almak isteyip istemediğinizi sormasından bıktınız mı? Google, bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve makine öğrenimi ile Chrome kullanıcılarının bu "eziyetini" bitirmek istiyor.

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Google Chrome, bir kişinin geçmişine dayalı olarak bildirim istemlerini otomatik olarak devre dışı bırakıp, kullanıcılara sürekli olarak bildirim almak isteyip istemediklerini soran web sitelerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Google, bir sonraki Chrome sürümünde kullanacağı makine öğrenimi modeli ile kullanıcının web'de gezinme alışkanlarını tahmin etmeyi hedefliyor. Firma, kullanılacak olan modelin sadece ilgili bilgisayarda çalışacağını açıkladı.

Bu değişiklik, Google’ın web'de gezinme işlemini kesintisiz hale getirme hedefleri kapsamında yapılıyor. Algoritmalar alt seviyede çalışıyor ve kullanıcılar fark etmeden hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanıyor. Özellikle tarayıcı bildirimleri konusunda bir şeyler yapmak hedefleniyor. Kullanıcılar her durumda, gizlenen bildirimleri tekrar açma imkanına sahip olacak.

Google, makine öğrenimi ile kullanıcının web'de gezinme tercihlerini de takip ederek yardımcı olmak istiyor. Örneğin sabah kahvaltısında bir taraftan bir şeyler yiyip bir taraftan internette dolaşan bir kullanıcının web adresi girme veya arama işlemini kolaylaştırmak için ekranda klavye yerine sesle kontrolü otomatik olarak devreye sokuyor. Bu alanda tarayıcı geçmişi de akılda tutuluyor ve kullanıcıların web'de gezinmeye kaldıkları yerden devam etmelerine imkân veriliyor.

Google ayrıca sayfaları kullanıcıların tercih ettiği dilde göstermeye de çalışacak.
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