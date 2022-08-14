Çiçekçi çocuk turtisti böyle ısırdı!

Türkiye'de oturdukları bir restoranda çekim yapan turist çift yaşanan gelişme karşısında adeta şaştı kaldı.





Çekin sırasında turist çifte yanaşan bir çiçkeçi çocuk masaya bıraktığı bir çiçeğin satın alınması talep etti.





Bu talebi kabul edilmeyen çocuk bir süre daha ısrar etti ve sonrasında masada oturan kişinin koluna dostça sarıldı.





Bu durumu yadırgayaman adam birkaç saniye sonra ise bir ısırık acısıyla irkildi.





Turistin kolunu ısıran çocuk, masaya bıraktığı çiçeği de alarak hızla uzaklaştı.





Turist çift ise adeta neye uğradıklarını şaşırarak bir süre olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalıştı.





Görüntü sosyal emdya üzerinden yayıldı.



