Çiftçilerin öfkesi dinmiyor

Fransa

Onlarca çiftçi salı günü Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu önünde toplandı. Çiftçiler, zirai ilaçlarla ilgili önlemlerin bürokratik yükü arttıracağı ve ucuz yabancı ithalatın fiyat farkını arttıracağı yönünde şikayetlerini dile getiren çiftçiler, protesto eyleminde çeşitli taleplerini yineledi.

İtalya

Roma'nın dış mahallelerinde yüzlerce çiftçi traktörleriyle birlikte bir araya gelerek benzer taleplerini dile getirdi.

Bulgaristan





Yeşil Anlaşma'da geri adım

AB, çok tartışılan Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında 2030 yılına kadar pestisit ve diğer tehlikeli maddelerin kullanımının yüzde 50 azaltılmasını hedefliyor.

Avrupa Birliği tarım politikalarında değişiklik isteyen ve üretim maliyetlerindeki artış ve şiddetli kuraklık gibi sorunlarla mücadele için önlemler talep eden çiftçilerin kıta çapındaki eylemleri sürüyor.Avrupa genelindeki protestoların bir yansıması olarak İspanya'da binlerce çiftçi çarşamba günü ülke genelinde gösteriler düzenleyerek otoyolları kapattı.Traktör ve diğer bazı araçların katıldığı protestolar nedeniyle doğudaki Castellon limanına ve güneydoğudaki Jerez havaalanına erişim geçici olarak kesildi.Devlet haber ajansı Efe, bin traktörün yavaş yavaş Barselona şehir merkezine doğru ilerlediğini ve Katalonya bölgesinin başkentine giden yollarda büyük trafik sıkışıklığına neden olduğunu aktardı.Ancak eylemler, önümüzdeki günlerde ayrı protesto çağrısında bulunan İspanya'nın üç ana tarım örgütü tarafından desteklenmedi.Medyada yer alan bazı haberler, protestoların çoğunu muhafazakar gruplarla ilişkilendirdi. Şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığı belirtilen gösterilerin önümüzdeki haftalarda da devam etmesi ve 21 Şubat'ta Madrid'de büyük bir eylem yapılması bekleniyor.İspanya parlamentosunda konuşan Başbakan Pedro Sanchez, çiftçilere yardım etme ve davalarını Avrupa'ya taşıma sözü verdi.Tarım Bakanlığı salı günü yaptığı açıklamada İspanya'daki şiddetli kuraklık ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın yol açtığı sorunları telafi etmek üzere 140 bin çiftçiye yaklaşık 270 milyon euro yardım yapılacağını duyurdu. Tarım Bakanı Luis Planas Puchades cuma günü çiftçi sendikalarıyla bir araya gelmiş, ancak protestoları durdurmak için ikna edememişti.Tarım sektörünün çevreci yaklaşımlara feda edildiğini savunan çiftçilerin eylemi Fransa, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Yunanistan gibi ülkelerde de devam ediyor.Bu talepler arasında ürünleri için adil fiyat, tarımsal dizel yakıt için vergi indiriminin devam etmesi, AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatın daha sıkı kontrol edilmesi, bürokrasinin azaltılması ve diğer imtiyazlar bulunuyor.Protestocular, hükümet tarafından dinlenmedikleri takdirde başkente doğru yürüyüşe geçecekleri tehdidinde bulundu.Bulgaristan'da da protestocu çiftçiler salı günü otoyolları ve sınır kapılarını kapatarak trafiği felç etti.Çiftçiler, hükümetin Ukrayna ile ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin AB yönetmeliğini yeniden müzakere ederken kendi çıkarlarını korumasını talep etti.Protestocular ayrıca hükümetin AB genelinde tahıl üreticilerine yönelik sübvansiyon ve desteklerin eşitlenmesi için bastırması gerektiği konusunda ısrar ediyor.Taleplerinin dinlenmemesi halinde ülke çapında otoyolları ve yol kavşaklarını başlangıçta günde iki saat süreyle kapatacaklarını ve talepleri karşılanana kadar ablukanın süresini her gün uzatacaklarını duyuran çifçtiler, Başbakan Nikolai Denkov tarafından yapılan ve sadece 2023 yılı için zarar ettiğini kanıtlayabilen tahıl üreticilerine mali destek verilmesini içeren teklifi de reddetti.Anlaşma, hem sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada yetersiz kalacağını iddia eden çevreciler, hem de uygulanamaz olduğunda ve çiftçileri işlerinden edeceğinde ısrar eden tarım grupları tarafından eleştiriliyor.Pestisitlerle ilgili teklifi rafa kaldırma kararı, on milyonlarca AB vatandaşının günlük hayatını etkileyen ve ulaşımdaki gecikmeler nedeniyle işletmelere on milyonlarca euroya mal olan protestolara tepki olarak, bloğun tarım çalışanlarını kendi tarafında tutmak için bazı çevresel kaygıları bir kenara bırakmaya istekli olduğunun son göstergesi olarak değerlendirildi.