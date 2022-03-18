Çiğ süt fiyatına yüzde 21 zam kararı

Zam haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtimiz aylarda zamlanan süt fiyatları da yeniden zamlanan ürünler arasında. Son yapılan açıklamayla çiğ süt fiyatlarına yüzde 21 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı.

Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı.

1 NİSAN’DAN SONRA TÜKETİCİYE DE YANSIR





Söz konusu artışın, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi: “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir”Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı belirtildi.Öte yandan bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiğ süt destekleme prim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltmişti.USK, 8 Aralık 2021'den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL’den 4,70 TL’ye çıkarmıştı.Bu durum, yeme gelen zamlarla birlikte üreticinin kazancından anlamlı bir artışa gitmezken, tüketici için ise ciddi zamlara yol açmıştı. Bir litre sütün marketteki fiyatı 14 liraya kadar çıkmıştı.USK’den yapılan yeni açıklamada, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere bugün bir toplantı daha yapıldığı aktarıldı. Böylelikle, üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarında yeni bir artışa gidilmiş oldu.Bu artışla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.