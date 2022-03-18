Samanyolu Haber /Gündem / Çiğ süt fiyatına yüzde 21 zam kararı /18 Mart 2022 19:41

Çiğ süt fiyatına yüzde 21 zam kararı

Yükselen enflasyon ve artan girdi fiyatları farklı ürünlere zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda zamlanan süt fiyatına ise yeni bir zam geldiği ve çiğ süte yüzde 21 oranında zam yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Zam haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Geçtimiz aylarda zamlanan süt fiyatları da yeniden zamlanan ürünler arasında. Son yapılan açıklamayla çiğ süt fiyatlarına yüzde 21 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ulusal Süt Konseyi (USK), internet sitesinden yaptığı duyuru ile, çiğ süt tavsiye satış fiyatında yüzde 21,2 artışa gittiğini açıkladı. Böylece, 4,70 TL olan çiğ süt tavsiye satış fiyatı 5,70 TL’ye çıktı.

Söz konusu artışın, 1 Nisan’dan itibaren geçerli olduğu belirtilerek şöyle denildi: “1 Nisan 2022 tarihinden itibaren nisan ayı sonuna kadar soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatı (çiğ süt destek primi hariç) 5,70 TL/Litre olarak oy çokluğu ile belirlenmiştir”

Nisan ayı sonu itibarıyla piyasa şartlarına göre tekrar değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiğ süt destekleme prim miktarını 80 kuruş artırarak 1 liraya yükseltmişti.

1 NİSAN’DAN SONRA TÜKETİCİYE DE YANSIR

USK, 8 Aralık 2021'den itibaren çiğ süt tavsiye satış fiyatını 3.20 TL’den 4,70 TL’ye çıkarmıştı.

Bu durum, yeme gelen zamlarla birlikte üreticinin kazancından anlamlı bir artışa gitmezken, tüketici için ise ciddi zamlara yol açmıştı. Bir litre sütün marketteki fiyatı 14 liraya kadar çıkmıştı.

USK’den yapılan yeni açıklamada, soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını belirlemek üzere bugün bir toplantı daha yapıldığı aktarıldı. Böylelikle, üreticinin sattığı çiğ süt fiyatlarında yeni bir artışa gidilmiş oldu.

Bu artışla birlikte yeni fiyatların geçerli olduğu 1 Nisan’dan itibaren marketlerde satılan süt ve süt ürünlerine de zam gelmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çiğ süt fiyatına yüzde 21 zam kararı Sonraki Haber >>

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Kiev'de füzenin düşme anı kamerada

Sağlık Çalışanları eylemde

Sağlık Çalışanları eylemde

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ünlü Rus ressamın oğlu kendini McDonald's'a kelepçeledi

Ben yoruldum hayat

Ben yoruldum hayat

Ayhan Çarkın itiraf etti

Ayhan Çarkın itiraf etti

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor

Erdoğan’ın Saray’daki doktorları kaç para maaş alıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:05:50