Çin aşısı yaptıran yandaş yazar coronaya yakalandı

Habertürk Yazarı Kemal Öztürk 3. faz aşı çalışmaları için gönüllü olduğunu söyledi. 19 Aralık’ta aşı olduğunu belirten Öztürk, iki gün sonra bazı yan etkiler görüldüğünü ifade etti. Öztürk, bunun üzerine 22 Aralık tarihinde yaptırdığı corona virüs testinin ise pozitif çıktığını duyurdu.





“19 ARALIK'TA İLK DOZ AŞIMI OLDUM”





Öztürk süreci ve aşının koruma prosedürünü Fox Tv'de Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'ya şöyle anlattı:





“Bir grup gazeteci aşı çalışmalarında gönüllü olduk. Bu kapsamda süreçlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. 17 Aralık'ta Covid-19 testi yapıldı bize çünkü corona olanlara aşı yapılmıyor. Test sonucum negatif çıktı ve bana, ‘Aşı çalışmalarına katılabilirsiniz' dendi. 19 Aralık'ta ilk doz aşımı oldum. Aşının ardından hafta sonunda Ankara'ya gitmek için yola çıktım. Biraz da soğuğa maruz kaldım üşütmenin etkisiyle vücudumda bazı etkiler görmeye başladım üşüme gibi, kırıklık, halsizlik ve ateş. Yani perşembe günü aşı oldum cumartesi günü başladı. Üçüncü günü artınca doktorlarımı aradım. Doktorlarımız bunun aşının yan etkisi olabileceğini de söylediler. Üşütmeden de kaynaklanabilir dediler fakat test yaparak net sonuca ulaşmaya karar verdiler. İstanbul'a geri döndüğümde sürüntü testi ve kan testi yaptırdım. Dün (22 Aralık) doktorlar beni hastaneye çağırdı ve testimin pozitif çıktığını söylediler. Lakin kan değerlerimin çok iyi olduğunu söylediler. Biliyorsunuz Covid-19'da kanınızı çok etkiliyor. Dolayısıyla benim aşı çalışmalarım durdurulmuş oldu. Ben ikinci doz aşıyı yaptıramayacağım.”





AŞI OLDU AMA AŞI KORUMADI MI?





Kemal Öztürk sözlerini şöyle tamamladı:









“Birinci doz aşı yapıldıktan sonra 14 gün içinde antikor oluşturmaya başlıyor fakat vücut için yeterli olmuyor bu. O yüzden ikinci doz aşı yapılıyor 14 gün sonra. İkinci doz aşı yapıldıktan da 14 gün sonra vücut artık virüse karşı direnç gösterecek antikora ulaşmış oluyor. Bu ne demek? Ben birinci doz aşıyı yaptırdığım günden 28 gün sonra vücudum virüse karşı çok güçlü bir bağışıklık kazanmış olacaktı. Bu süre içinde virüsü her an kapma ihtimalim vardı bunu biliyordum. Eskisi gibi kendimi korumaya devam ettim maskemi kullanmaya devam ettim. Benim gibi birinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra virüsü kapan ya da ikinci doz aşı yaptırdıktan sonra virüsü kapan örnekler de var Türkiye'de.”





AŞI SÜRECİ





Aşıların güvenlik ölçümleri “plasebo” yöntemiyle yapılıyor. Aşı denemesi için gönüllü olanlar iki gruba ayrılıyor. Bazılarına gerçek aşı yapılıyor. Bazılarına aşı etkisi olmayan bir sıvı şırınga ediliyor. Aşıların üzerinde sadece kod numaraları yer alıyor. Aşıyı yapanlar da, aşıyı olanlar da, hangisinin gerçek aşı, hangisinin plasebo plase aşısı olduğunu bilmiyor. Gönüllüler arasında belirli sayıda hastalık oluştuğunda, geriye dönüp, kod numaralarına bakılıyor, kime gerçek aşı yapılmış, kime plasebo aşısı yapılmış plase tespit ediliyor. Böylece, aşının ne ölçüde güvenli olduğu ortaya çıkıyor. Aşı güvenliyse, gerçek aşı olanlar paçayı kurtarıyor, plasebo etkisi yaşayanlar plase hastalanıyor.