Çin, bir konuda daha ABD'yi geçerek dünya lideri oldu





Yayınlanan araştırmaların "yüksek etkisi" değerlendirildiğinde ise, Çin'in 2019 yılında ABD'yi, 2015'te de Avrupa Birliği'ni geçtiği görüldü.

Japonya Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda, 2018-2020 yılları arasındaki Clarivate adlı araştırma firmasının derlediği verilerin yıllık ortalamaları temel alındı. Bilim ve Teknoloji Göstergeleri adlı raporda bilimsel faaliyet açısından yedi ülke; ABD, Almanya, Çin, Fransa, İngiltere, Japonya, ve Güney Kore kıyaslandı.Buna göre öncelikli olarak akademi dünyasında bir çalışmanın etkinlik ölçütü olarak kabul gören alıntı yapma, referans gösterme veya atıfta bulunma sayısı dikkate alındı. Dünyanın en sık alıntı yapılan yüzde 1'lik dilimdeki makalelerin 27,6'sını Çinli araştırmalar oluşturdu. ABD'li araştırmalar için bu oran yüzde 24,9'da kaldı.Çin'de yılda ortalama 407 bin 181 bilimsel makale yayınlanırken, ABD'de bu rakam 293 bin 434'te kaldı. Böylece dünyada yayınlanan bilimsel makale sayısının yüzde 24,4'ü Çin'deki çalışmalardan oluştu.Öte yandan Çin, malzeme bilimi, kimya, mühendislik ve matematik alanlarında da yüksek bir oran elde ederken, ABD'li araştırmacılar tıp, temel doğa bilimleri ve fizik alanlarında öne çıktı.Eskiden Çindeki bilimsel çalışmaların "düşük kaliteli" olarak görüldüğünü anımsatan uzmanlar "bu durumun artık değişmiş gibi göründüğüne" dikkat çekti.Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı, Çin'in bilimsel araştırma açısından dünyanın hem nitelik hem de nicelik açısından dünyanın en üstün ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti ve "Çin gerçek bir küresel lider olabilmek için uluslararası tanınmış araştırma üretmeye devam etmesi gerekir" notunu düştü.Rapor ayrıca özel sektör ve üniversitelerde araştırma ve geliştirme çalışmalarına en fazla harcama yapan ülkenin ABD olmaya devam ettiği bulgusuna erişti.Raporda ayrıca "Çin büyük ülkeler arasında özel sektör ve üniversitelerde en fazla araştırmacı sayısına sahip. Sadece özel sektörde ABD ve Çin eşit düzeyde ve her ikisi de hızla ilerliyor" denildi.170 gösterge açısından değerlendirme yapan çalışmada Japonya patent sayısı açısından dünyanın bir numarası oldu.