Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin’de 5G baz istasyonu sayısı ağustosta 2,1 milyona ulaştı /22 Eylül 2022 11:44

Çin’de 5G baz istasyonu sayısı ağustosta 2,1 milyona ulaştı

Çin’de 5G hücre iletişim altyapısını destekleyen baz istasyonlarının sayısının ağustos sonunda 2,1 milyona ulaştığı bildirildi.

SHABER3.COM

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın verilerine göre, yılın ilk yedi ayında 677 bin 5G baz istasyonu kurulurken, 5G kullanıcılarının sayısı temmuz sonunda 475 milyona ulaştı.

Ülkedeki 5G baz istasyonu sayısı 2,1 milyona çıkarken, 5G teknolojisini destekleyen istasyonlar tüm mobil iletişim altyapısının yüzde 19,8’ini oluşturdu. 5G istasyonların oranı 2021 yılına göre 5,5 puan arttı.

Bakanlık, şubatta yaptığı açıklamada, ülkedeki baz istasyonu sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığını, bunun dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60’ına karşılık geldiği bildirmişti.

Ülkedeki 5G kullanıcılarının sayısının 2023’te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin’de 5G baz istasyonu sayısı ağustosta 2,1 milyona... Sonraki Haber >>

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

FOX Tv'ye soru ambargosu: Hanımefendi bak rica ediyorum

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Cezaevinde de mi soruları verdiler?

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

Mars'ın yüzeyine çarpan dört göktaşının çıkardığı sesler kaydedildi

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

MİT TIR’ları davası gizli tanığı ‘Harput’ deşifre oldu

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Putin'in İbrahim Kalın'a tepkisi gündem oldu

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Cübbeli Ahmet'ten ilginç açılamalar

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:48