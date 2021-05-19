Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin, Mars keşif aracının çektiği ilk fotoğrafları yayınladı /19 Mayıs 2021 20:03

Çin, Mars keşif aracının çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

Çin'in Mars keşif aracı Zhurong'un Kızıl Gezegen'e başarılı bir şekilde iniş yapmasının ardından çektiği ilk fotoğraflar Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) tarafından yayınlandı.

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Çin’in Mars keşif aracı Zhurong’un Kızıl Gezegen’e geçtiğimiz Pazar günü Pekin saatiyle 07.18’de başarılı şekilde iniş yapmıştı.Keşif aracının, gezegenin kuzeyindeki geniş bir arazi olan Utopia Planitia’ya indiği, panellerinin açılmasının ve Dünya’ya sinyal gönderilmesinin 17 dakika sürdüğü ifade edilmişti. Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Zhurong’un Kızıl Gezegen’de çektiği ilk fotoğrafları resmi internet sitesinde paylaştı.

Çinli bilim adamları, gezegenin kuzey yarımküresinde geniş bir alan olan Utopia Planitia’da bulunan Zhurong’dan en az 90 Mars günü hizmet almayı planlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 1976'da Viking-2 görevi kapsamında keşif aracı indirdiği yer olarak bilinen Utopia Planitia'da uzun zaman önce bir okyanus bulunduğuna dair bazı kanıtlar var.

ABD’NİN ARDINDAN MARSA KEŞİF ARACI GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE

ABD, 18 Şubat'ta Mars'a Perseverance adlı keşif aracını başarılı şekilde indirmesinin ardından Çin, Mars'a başarılı şekilde keşif aracı indiren ikinci oldu.

ABD'nin Perseverance adlı keşif aracı da inişinin ardından Kızıl Gezegenden çok sayıda görüntü ve fotoğraf paylaşmıştı.ABD ayrıca, Perseverance ile Mars’a minyatür helikopter olan Ingenuity'i göndermişti. Ingenuity'i ise Kızıl Gezegende ilk uçuşunu 19 Nisan'da gerçekleştirmişti.

AB, İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMUŞTU

Mars'a iniş girişimlerinde iki kez başarısız olan AB, önümüzdeki yıl Rusya'yla ortak bir proje ile Mars’a Rosalind Franklin adında bir keşif aracı göndermeyi planlıyor.

Öte yandan Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen “Zhurong”, Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars’a ulaşmıştı.
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