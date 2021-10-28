Samanyolu Haber /Teknoloji / Çin sevkiyatı durdurdu: Çipten sonra magnezyum krizi kapıda /28 Ekim 2021 10:16

Çin sevkiyatı durdurdu: Çipten sonra magnezyum krizi kapıda

Dünyada çip krizinden sonra şimdi de magnezyum sorunu yaşanıyor. Yılbaşından bu yana fiyatı iki katından fazla artan magnezyumda tekelleşen Çin'in sevkiyatı durdurması nedeniyle Avrupa'da magnezyum stokları tükeniyor.

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Avrupa Birliği'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7'sini oluşturan otomotiv sektörü magnezyum sıkıntısıyla boğuşuyor.

Magnezyum, şanzıman ve direksiyon kolonlarından koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar çeşitli otomobil parçalarında kullanılıyor.

Avrupa'nın ana magnezyum tedarikçisi olan Çin, enerji kaynaklarını korumak için 50 magnezyum tesisinden yaklaşık 35'inin yılsonuna kadar kapanmasını emretti.

Ancak alüminyum levha ve kütük üretiminde magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması, sektörde büyük endişe yaratıyor.


Ton fiyatı yılbaşından bu yana ikiye katlanarak 4.700 dolara çıkan magnezyum fiyatları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede.

STOKLAR KASIM AYINDA BİTECEK

Avrupa’da dibe vurmak üzere olan stoklardan yapılan satışlarda ise fiyatlar yılın ilk aylarındaki 2.000 dolar seviyelerinden 10.000-14.000 dolar civarına yükseldi.

Avrupalı sanayi örgütleri magnezyum stoklarının kasım sonunda biteceği uyarısı yaptı

Kuruluşlar, magnezyum talebinin yüzde 95'ini tedarik eden Çin ile masaya oturulması için AB yönetimini acil harekete geçmeye çağırdı.
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