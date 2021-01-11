Samanyolu Haber /Dünya / Çin sonunda izin verdi /11 Ocak 2021 09:50

Çin sonunda izin verdi

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde uzmanlardan oluşan uluslararası bir heyet, Covid-19'a neden olan virüsün kaynağını araştırmak üzere 14 Ocak perşembe günü salgının çıkış noktası olan Çin'e gidecek.

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Çin sağlık bakanlığı, daha önce ocak ayının ilk haftası yapılması planlanan ancak iptal edilen ziyaretin perşembe günü başlayacağını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda ülke Çin'i virüsün çıktığı ilk dönemde durumun boyutunu gizlemekle suçlamıştı.

Wuhan'a gidecek 12 ila 15 uluslararası uzmandan oluşacak olan ekip, Çinli araştırmacılar tarafından toplanan insan ve hayvan örnekleri de dahil olmak üzere kanıtları inceleyecek ve ilk çalışmalarına başlayacak.

Heyette bulunan üyelerden Danimarkalı Thea Fischer, aralık ayında yaptığı açıklamada, ekibin varışta iki haftalık karantina süresi de dahil olmak üzere toplam altı haftalık bir görev için yılbaşından hemen sonra hareket edeceğini söylemişti.

Fischer, "Görev tanımına göre, birinci aşamanın şimdiye kadar tamamlanmış olması ve bazı sonuçları alıyor olmamız gerekiyor. Çin'e geldiğimizde eğer bunu alabilirsek çok iyi olur. Bu durumda zaten ikinci aşamaya geçmişiz demektir." diye konuştu.

Batılı birçok ülke uluslararası uzmanların gönderilmesindeki gecikmeden duydukları rahatsızlıkları dile getirmişlerdi.

Çin, salgının başlangıcında verileri saklamak ve şeffaf olmamakla eleştiriliyor.
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