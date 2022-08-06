Samanyolu Haber /Dünya / Çin-Tayvan gerilimi büyüyor /06 Ağustos 2022 10:29

Çin-Tayvan gerilimi büyüyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretinin ardından gerilen Çin-Tayvan ilişkilerinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor.

SHABER3.COM

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların üçüncü gününde “Ada’ya yönelik saldırı simülasyonları” yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (PLA) ait çok sayıda savaş uçağı ve gemi, Tayvan Boğazı’nda görüldü, bunlardan bazıları ‘orta çizgi’yi geçti. Ada’daki hedeflere saldırı simülasyonu olabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

ÇİN’İN 10 KİLOMETRE AÇIĞINDA
Bakanlık, Tayvan kontrolündeki Kinmen Adası (Quemoy) ve yakınındaki bazı ada ile adacıklar çevresinde dün gece Çin’e ait 4 insansız hava aracının uçtuğunun tespit edildiğini bildirdi.İnsansız hava araçlarının Kinmen Adası ve yakınındaki Lieyu Adası ve Beiding Adacığı çevresinde görüldüğü, Tayvan ordusunun uyarı için fişekler ateşlediği bilgisi aktarıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Tayvan Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari “orta çizgi”yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan’ın “kara suları” olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

7 Ağustos’a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin’in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada’nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Taraflarca resmi olarak tanınmayan “orta çizgi”, Çin’deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955’te ABD tarafından belirlenmişti.

ÇİN’DEN ABD’YE SUÇLAMA
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretinin sebep olduğu, Çin ordusunun ada çevresinde başlattığı tatbikatlarla tırmanan krizin sorumlusu olarak Washington yönetimini suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, “Tayvan Boğazı’ndaki gerilime yol açan olaylar ve sebep açıktır. ABD, krizi sebepsiz tahrik eden ve yaratan taraftır.” dedi.

ABD’nin Çin’in adayı çevreleyen tatbikatlara ilişkin eleştirilerine yanıt veren Hua, “Mevcut durum, tamamen Meclis Başkanı Pelosi ve diğer ABD’li politikacıların davranışından kaynaklanmıştır. Bu tür söylemler, ‘Kral’ın Yeni Giysileri’ hikayesini akla getiriyor. ABD’nin kibirli, bencil, iki yüzlü ve buyurgan tavırlarına son vermesinin zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Hua, meselenin Çin’in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu vurgulayarak, “Eğer bir eyalet ABD’den ayrılsa, bağımsız bir ülke olduğunu ilan etse ve yabancı bir ülke ona silah satıp siyasi destek verse, Amerikan hükümeti ve halkı buna izin verir miydi?” diye sordu.

Tayvan sorunun Çin’in iç işi olduğunu ve yabancı müdahalesini kabul etmeyeceklerini dile getiren Hua, “Dünya, ABD’nin kendini ‘dünya polisi’ veya ‘uluslararası yargıç’ yerine koymasına ve diğer ülkelere, dilediğinde zapturapt altına alıp boğabileceği bir George Floyd muamelesi yapmasına izin vermemeli.” diye konuştu.

Bölgede gerilim sürerken Çin’e ait savaş uçaklarının tatbikatta Tayvan’a yaklaşması uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Departmanı Başkanı John Kirby, dün yaptığı açıklamada, tatbikatları “provokatif eylemler” olarak nitelerken, Pekin’in bölgedeki statükoyu değiştirmeye yönelik uzun süredir devam eden çabalarındaki tırmanışa işaret ederek, “Yeni bir statükoyu kabul etmeyeceğiz. Yalnızca ABD değil dünyada da bu girişimi reddedecek.” ifadelerini kullanmıştı.

49 ASKERİ UÇAK ORTA ÇİZGİYİ GEÇTİ
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde, Çin’e ait 49 askeri uçağın Tayvan Boğazı’nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen “orta çizgi”yi geçtiği duyuruldu.


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